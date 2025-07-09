تمهيدًا لاستئناف العلاقات: نتنياهو سيلتقي مع رئيس موريتانيا

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من المتوقع أن تتخذ الجمهورية الإسلامية الموريتانية خطوةً هامةً نحو تجديد العلاقات مع إسرائيل، وفقًا لمصدرٍ مطلع على الخطط. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مساء اليوم (الأربعاء)، في قمةٍ مصغرةٍ ينظمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة خمس دول من غرب إفريقيا: موريتانيا، والغابون، وغينيا بيساو، وليبيريا، والسنغال..

قطعت موريتانيا، العضو في جامعة الدول العربية، علاقاتها مع إسرائيل عام 2010 في أعقاب عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة. ويُعدّ تجديد العلاقات، على ما يبدو، إنجازًا دبلوماسيًا محتملًا لإدارة ترامب، إذ يُشير إلى التزامها بمواصلة عملية التطبيع بين الدول الإسلامية وإسرائيل، مع التركيز على تعزيز الشراكات الاقتصادية والإقليمية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

حاليًا، لا تقيم تسع دول أفريقية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، منها الجزائر وتونس وليبيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، إلى جانب موريتانيا ومالي والنيجر التي علّقت علاقاتها مع إسرائيل..