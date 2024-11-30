كريم خان طلب تأجيل استئناف إسرائيل ضد أوامر الاعتقال

أفادت أنباء في تركيا اليوم (الجمعة) أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إنه ينبغي رفض استئناف إسرائيل ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت ووقف إجراءات الاستئناف.

وفي الواقع، سعى المدعي العام كريم خان إلى رفض الاستئناف الإسرائيلي وادعى أن "القرار غير قابل للاستئناف حتى الآن، على الرغم من أنه قد يتم تقديم الاستئناف في مرحلة لاحقة من العملية القانونية".

ووفقا لخان، ينص القرار على أن إسرائيل لا يمكنها الاستئناف على الصلاحية القضائية قبل أن تتخذ المحكمة قرارا بموجب المادة 58 من وثيقة روما ، لكنه ينص أيضا على أنه يمكن تقديم الاستئناف مرة واحدة. وقال: "القرار ليس قرارًا يتعلق بالصلاحية القضائية وبالتالي لا يجوز الاستئناف عليه مباشرة وفقًا للمادة 82 (1) (أ) من القانون".

وأضاف المدعي العام: "لذلك يجب وقف إجراءات الاستئناف ورفض طلب التعليق الذي قدمته إسرائيل بينما تسير الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية بما يتعلق بهذا القرار وفقًا لمشيئتها".

Yonatan Sindel/Flash90

وكما ذكرنا، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع أن دولة إسرائيل قدمت استئنافًا إلى المحكمة. وجاء في البيان أن "دولة إسرائيل تنقض بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة ووزير الأمن السابق".

وأضاف "إن مذكرة الاستئناف التي قدمتها إسرائيل تكشف بالتفصيل لأي مدى قرار إصدار مذكرات الاعتقال مبالغ به وافتقاره إلى أي أساس واقعي أو قانوني. وبقدر ما ترفض المحكمة الاستئناف، فإن ذلك سيوضح أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".