الاتحاد الأوروبي يدعم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم الانتقامي على إسرائيل

ينظر على نطاق واسع إلى العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة أيضًا على أنها محاولة من الغرب لمنع انتقام واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي

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رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل (على اليمين) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يخاطبان مؤتمرا صحفيا في بروكسل، بلجيكا، في 21 أكتوبر 2022
رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل (على اليمين) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يخاطبان مؤتمرا صحفيا في بروكسل، بلجيكا، في 21 أكتوبر 2022AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

اتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء قرارا بتشديد العقوبات ضد إيران على ضوء الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل بعد تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق العاصمة السورية في الأول من نيسان/ أبريل وهو ما اعتبر اعتداءً على السيادة الإيرانية.

وتعد القمة في بروكسل أول اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 منذ هجوم السبت. وأدان زعماء الاتحاد الأوروبي الضربة الإيرانية، وأكدوا مجددًا التزامهم بأمن إسرائيل، ودعوا جميع الأطراف إلى منع المزيد من التصعيد الإقليمي.

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وقال رئيس القمة شارل ميشيل: "نشعر أنه من المهم للغاية القيام بكل شيء لعزل إيران". وأضاف أن العقوبات الجديدة ضد إيران ستستهدف الشركات المشاركة في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وينظر على نطاق واسع إلى العقوبات الجديدة، التي أعلنتها الولايات المتحدة أيضًا، على أنها محاولة من الغرب لمنع انتقام واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي.

Maayane Toaf / GPO
الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ (في الوسط) ووزيرا الخارجية البريطاني والألماني ديفيد كاميرون (على اليمين) وأنالينا بيربوكMaayane Toaf / GPO

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه من المهم ألا ترد إسرائيل "بهجوم ضخم من جانبها"، مرددًا الآمال التي أعرب عنها كبار الدبلوماسيين البريطانيين والألمان، ديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك، خلال زيارتهما لإسرائيل في وقت سابق من يوم الأربعاء.

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وتحدثت إيطاليا بشكل منفصل قبل محادثات مجموعة السبع لصالح فرض عقوبات على موردي الأسلحة المرتبطين بالهجوم ضد إسرائيل وكذلك أولئك الذين يقفون وراء الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر.

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