الاتحاد الأوروبي يدعم فرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم الانتقامي على إسرائيل

اتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء قرارا بتشديد العقوبات ضد إيران على ضوء الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل بعد تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق العاصمة السورية في الأول من نيسان/ أبريل وهو ما اعتبر اعتداءً على السيادة الإيرانية.

وتعد القمة في بروكسل أول اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 منذ هجوم السبت. وأدان زعماء الاتحاد الأوروبي الضربة الإيرانية، وأكدوا مجددًا التزامهم بأمن إسرائيل، ودعوا جميع الأطراف إلى منع المزيد من التصعيد الإقليمي.

وقال رئيس القمة شارل ميشيل: "نشعر أنه من المهم للغاية القيام بكل شيء لعزل إيران". وأضاف أن العقوبات الجديدة ضد إيران ستستهدف الشركات المشاركة في إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وينظر على نطاق واسع إلى العقوبات الجديدة، التي أعلنتها الولايات المتحدة أيضًا، على أنها محاولة من الغرب لمنع انتقام واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي.

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وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه من المهم ألا ترد إسرائيل "بهجوم ضخم من جانبها"، مرددًا الآمال التي أعرب عنها كبار الدبلوماسيين البريطانيين والألمان، ديفيد كاميرون وأنالينا بيربوك، خلال زيارتهما لإسرائيل في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وتحدثت إيطاليا بشكل منفصل قبل محادثات مجموعة السبع لصالح فرض عقوبات على موردي الأسلحة المرتبطين بالهجوم ضد إسرائيل وكذلك أولئك الذين يقفون وراء الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر.