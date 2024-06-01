انقسام داخلي في إسرائيل حول خطة بايدن لإنهاء الحرب

في الـ 24 ساعة التي تلت خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الدرامي حول الخطوط العريضة لإنهاء الحرب، التزمت إسرائيل بالصمت إلى حد كبير، باستثناء إعلانين غير عاديين من مكتب رئيس الوزراء خلال يوم السبت. ومع انتهاء السبت، أبدت أحزاب اليمين معارضتها للاقتراح الإسرائيلي، لكن رؤساء الائتلاف استمروا في التزام الصمت.

في نفس الوقت تقريباً، تحدث كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس حزب عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير، مهددين بالاستقالة من الحكومة. قال سموتريتش: "لقد تحدثت الآن مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءًا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين". وأضاف: "لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس، ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، ولا للإفراج بالجملة عن الإرهابيين الذين سيعودون، لا سمح الله، لقتل اليهود".

وقال بن غفير: "الصفقة التي نشرت تفاصيلها اليوم تعني نهاية الحرب والتخلي عن حماس. وهذه صفقة غير شرعية تمثل انتصارًا للإرهاب. لن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس. إذا نفذ رئيس الوزراء الاتفاق بموجب الشروط المعلنة اليوم، والذي يعني نهاية الحرب واستسلام حماس، سيقوم حزب عوتسما يهوديت بحل الحكومة".

وعلى الفور، غرد زعيم المعارضة يائير لابيد قائلاً: "إن تهديدات بن غفير وسموتريتش هي إهمال للأمن القومي والمختطفين وسكان الشمال والجنوب. هذه الحكومة هي الأسوأ والأكثر فسادًا في تاريخ إسرائيل. بالنسبة لهم، ستكون هناك حرب إلى الأبد، صفر مسؤولية، صفر إدارة، وفشل كامل".

كما جاءت المعارضة لخطة بايدن من صفوف المعارضة. قال رئيس حزب يمين الدولة جدعون ساعر: "المخطط الذي يبقي حماس هي القوة الحاكمة والعسكرية في غزة يعني أن التهديد الذي يواجه مواطني إسرائيل سيظل قائماً. ستكون هذه هزيمة إسرائيلية وانتصارًا لحماس وستكون عواقبه بعيدة المدى".

في مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين، ردت والدة متان المختطف في غزة على ساعر: "إعادة ابني هزيمة؟ عيب. أنتم تحاولون كسب الأصوات على حساب ابني". أدان مقر أهالي عودة المختطفين تصريحات ساعر، معتبرين أنها خلل أخلاقي وقيمي. ودعوا إلى دعم صفقة نتنياهو لإعادة المختطفين جميعًا إلى الوطن.

تفاصيل خطة بايدن لإنهاء الحرب

بحسب بايدن، في المرحلة الأولى سيتم وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح المختطفين من النساء والمسنين والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. ستنسحب إسرائيل من المناطق المأهولة في غزة، وتسمح بعودة السكان وزيادة المساعدات الإنسانية. خلال وقف إطلاق النار، ستجري مفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

في المرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين الأحياء المتبقين، بمن فيهم الرجال والجنود، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. في المرحلة الثالثة، سيتم تبادل جثث المختطفين والسجناء الأمنيين بين الجانبين، وستبدأ خطة إعادة تأهيل غزة.

خلال يوم السبت، نشر مكتب رئيس الوزراء بيانًا بالإنجليزية أوضح فيه: "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تلبية هذه الشروط غير مقبولة". تتضمن الشروط تدمير قدرات حماس العسكرية والمدنية، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وضمان أن قطاع غزة لن يشكل تهديدًا لإسرائيل.

في رد فعل لاحق، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس بايدن. هناك صفقة مطروحة على الطاولة ويجب تنفيذها". ودعا نتنياهو إلى المضي قدمًا في الصفقة دون الالتفات إلى تهديدات بن غفير وسموتريتش.