غريتا تونبرغ تتهم كير ستارمر بـ"عدم منع إبادة جماعية" وتدعو المجتمع الدولي

دعت الناشطة السويدية المؤيدة للفلسطينيين، غريتا تونبرغ، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى "الوفاء بواجبه القانوني بمنع الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك في مقابلة مع صحيفة الغارديان أثناء مشاركتها في أسطول إنساني متجه نحو قطاع غزة.

على متن قافلة "أسطول السمود العالمي"، نددت تونبرغ بـ"غياب المسؤولين السياسيين الذين تقع عليهم مسؤولية قانونية بالتحرك"، وحذرت من صمت القادة أمام ما وصفته بأنه "إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة".

AP

وقالت الناشطة البالغة من العمر 22 عامًا، والتي سبق أن اعتقلتها السلطات الإسرائيلية في يونيو\حزيران الماضي أثناء مشاركة سابقة في أسطول متجه إلى غزة، إنها وجهت انتقادًا مباشرًا إلى كير ستارمر، الذي تعرض لانتقادات في المملكة المتحدة بسبب لقائه المرتقب هذا الأسبوع مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ. وأضافت: "لا توجد حتى الآن كلمات لوصف أولئك الذين يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ، والذين يدعمون أو يرتكبون جرائم حرب، لكننا سنستخدمها لأشخاص مثل ستارمر."

في حين ترفض الحكومة البريطانية تأكيد هذا اللقاء، وتذكّر بأنها "تدعو منذ اليوم الأول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المختطفين المحتجزين لدى حماس، وتوفير حماية أفضل للمدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع". كما أعلنت داونينغ ستريت أنها تواصل الضغط على إسرائيل لـ"تغيير نهجها" و"الالتزام بحل الدولتين".

يبحر الأسطول الذي تشارك فيه غريتا تونبرغ، والمنظم من قبل ائتلاف أسطول الحرية، نحو غزة رغم مخاطر التعرض للاعتقال من قبل الإسرائيليين. بالنسبة للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين، فإن هذه التغطية الدولية تحميهم، ويؤكد ذلك الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، المشارك في الرحلة."إسرائيل لا يمكنها تحمل التكلفة السياسية لهجوم ضدنا".

غرِيتا تونبرغ، التي رُشِّحت خمس مرات لجائزة نوبل للسلام، تتعهد بمواصلة التزامها: "لا يمكننا أن نظل متفرجين في مواجهة إبادة جماعية تجري على الهواء مباشرة. إذا لم تتحرك الحكومات، فسيتحرك المواطنون."