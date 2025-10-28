أقوى إعصار: "ميليسا" يهدد جمايكا

تستعد السلطات في جامايكا اليوم (الثلاثاء) لوصول إعصار "ميليسا" إلى البلاد. هذا هو أقوى إعصار في تاريخ الجزيرة منذ بدء التسجيلات في عام 1851، وهو الأقوى الذي تم توثيقه على الأرض خلال العام الماضي. وقد أعلنت السلطات أن الإعصار اشتد بشكل دراماتيكي خاص، وبلغ الدرجة الخامسة على مقياس سفير-سمبسون - وهي الدرجة الأعلى في المقياس - مع رياح سرعتها 280 كم/ساعة وهبات أقوى من ذلك.

الإعصار يهدد بتدمير البنية التحتية في جامايكا وقطع الاتصال عن مجتمعات كاملة فيها. حتى الآن، وكما ذُكر, قُتل نتيجة اقتراب العاصفة ثلاثة أشخاص في جامايكا، وثلاثة في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

مصدر رسمي في الصليب الأحمر أفاد بأن "نتوقع أن يتأثر ما لا يقل عن 1.5 مليون شخص في جامايكا بشكل مباشر من العاصفة".

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "نتوقع 'وضعًا كارثيًا' في جامايكا نتيجة لإعصار ميليسا، يتضمن فيضانات، وانهيارات أرضية، وعاصفة بحرية بارتفاع يصل إلى أربعة أمتار".

وزارة الدفاع الأمريكية نشرت مقاطع فيديو للإعصار. وأفاد الجيش الأمريكي أن "فريق احتياط من سلاح الجو، يُدعى 'صيادو الأعاصير'، حلّق لجمع بيانات حاسمة لصالح المركز الوطني للأعاصير".

دولة الجزيرة لم تتعرض لضربة مباشرة من إعصار منذ أكثر من عقد، وكما ذُكر، لم تتعرض أبداً لضربة مباشرة من إعصار من الدرجة الخامسة. تم إعلان إخلاء إجباري في المناطق الساحلية المعرضة للخطر في الدولة حيث يتواجد السكان والسياح في الملاجئ.