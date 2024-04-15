دولتين عربيتين ضمن أفضل 30 وجهة سفر عالمية لعام 2024

جمعت مجلة "CEOWORLD" الأميركية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business"، قائمة بأفضل الدول التي يمكنك زيارتها في حياتك.

وتتضمن القائمة الكلاسيكيات الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا وتايلاند، بالإضافة إلى المزيد من الوجهات البعيدة مثل فيجي ونيوزيلندا وتاهيتي. ويعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف قارئ، مما يجعله أعلى مستوى مشاركة في تاريخ المجلة.

وتقدم تايلاند مجموعة متنوعة من التجارب مثل الحياة الليلية البرية، والطعام اللذيذ، والفن والثقافة النابضة بالحياة، وخيارات التسوق الرائعة، والأنهار والقنوات المتعرجة، والمعابد البوذية، والأسواق الليلية.

ومن جهتها، تتمتع اليونان بتنوع رائع في الأساليب المعمارية. كما أنها توفر جزراً مختلفة تلبي احتياجات أنواع مختلفة من السياح.

أما بالنسبة للسياحة الشاطئية، فإن إندونيسيا، تتمتع بشواطئ نقية وبحيرات هادئة وجزر سريالية لمحبي المياه؛ شلالات مذهلة للباحثين عن السلام؛ مواقع البراكين النشطة لعشاق المغامرة؛ المتنزهات الوطنية لمحبي الحياة البرية. وأماكن لا حصر لها لاستكشافها لعشاق المدينة.

وضمت القائمة عدد كبير من الدول، حيث احتلت البرتغال المرتبة الرابعة ضمن ترشيحات عام 2024، كما جاءت سريلانكا في المركز الخامس، وجنوب أفريقيا، بغاباتها الاستوائية والصحاري الطويلة والمراعي والأراضي الرطبة احتلت المركز السادس.

وعربياً كانت الإمارات في المرتبة العاشرة ضمن ترشيحات عام 2024، مع أسلوب الحياة العصري وأماكن التسوق الضخمة، وأماكن ألتقاط الصور الشهيرة، فيما جاءت مصر في المركز الـ 24 عالمياً من أصل 64 مكان حول العالم في قائمة الترشيحات، حيث يمكن استكشاف التنوع الضخم من الأماكن الأثرية والانتقال عبر آلة الزمن في حقب تاريخية عتيقة، إلى أماكن التسوق، والسياحة الشاطئية في عدد ضخم من الأماكن ومناطق الغوص في البحر الأحمر.