على خلفية الاعتراف بالدولة الفلسطينية: وزير الخارجية كاتس يرفض طلب نظيره النرويجي لزيارة إسرائيل

رفض وزير الخارجية كاتس طلب نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي لزيارة إسرائيل، حسبما قال مسؤولون من مكتب الوزير الذين كانوا حاضرين اليوم (الثلاثاء).

وبحسب المصادر، فإن وزارة الخارجية النرويجية أرسلت طلباً، وبعد عدم الرد عليه، خاطب وزير الخارجية النرويجي وزير الخارجية في قمة الناتو التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، طالباً منه الموافقة على الطلب. وقال له الوزير النرويجي: "لدينا الكثير لنتحدث عنه"، فرد عليه الوزير كاتس: "هناك أيضًا أشياء كثيرة ارتكبتوها بحقنا"، ورفض طلبه اللقاء في إسرائيل.منع وزير الخارجية النرويجي من الزيارة الى إسرائيل يمنعه أيضا من زيارة أراضي السلطة الفلسطينية.

ووفقا للمصادر، فإن خطوة كاتس تأتي بعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، وعدم اعترافها بحماس كمنظمة إرهابية، ودعمها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي. وفي في أيار/مايو صرح بارث إيد وقال إن قرار المحكمة مهم ويتوقع من إسرائيل أن تطبقه.