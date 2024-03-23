وثيقة أميركية مسربة تكشف قلق واشنطن من تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة

في تسريب صادم كشفت عنه شبكة الإذاعة الأميركية NPR، ظهرت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية تشير إلى مخاوف الإدارة الأميركية من تعامل إسرائيل مع الصراع في غزة، مشيرة إلى ارتكاب "خطأ استراتيجي كبير". الوثيقة، التي كتبت في الأسبوع الماضي، تؤكد على وجود "مشكلة مصداقية" كبيرة تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على إثر العمليات العسكرية في غزة، محذرة من أن سمعة إسرائيل تتضرر عالميًا.

وفقًا للوثيقة، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بأن الجانب الإسرائيلي يفتقد "الصورة الكبيرة"، مؤكدة على الحاجة إلى ضغط دبلوماسي لتغيير مسار الأحداث. تأتي هذه التسريبات في وقت حساس، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، حيث ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوضع في غزة وضغط من أجل السماح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

من جانبه، يرى إيمانويل نحشون، نائب مدير مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وضعًا مختلفًا. حيث أشار إلى استطلاعات رأي تظهر دعم "الأغلبية الصامتة" في الولايات المتحدة وأوروبا لإسرائيل، ملقيًا باللوم على خوارزميات تيك توك لتحول الشباب ضد إسرائيل. كما أن إسرائيل تلجأ إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الصورة السلبية المتزايدة.

الوثيقة المسربة تسلط الضوء على التوترات الدبلوماسية والخلافات في وجهات النظر بين إسرائيل وأكبر حلفائها، مع التأكيد على أهمية تصحيح المسار للحفاظ على العلاقات وسمعة إسرائيل على الساحة ال