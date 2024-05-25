اجتماع مرتقب بين الرئيس الفرنسي ووزراء خارجية 5 دول عربية بشأن غزة

أكدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، عن اجتماع يضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية مصر والسعودية، وقطر والإمارات والأردن.

جاء ذلك في بيان للوزارة ذكرت فيه مغادرة وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى باريس، دون تحديد موعد الاجتماع العربي الفرنسي.

وأفاد بيان الخارجية بأن "شكري توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يضم السادة وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات معه".

وأوضح أن "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع".

كما تشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين".