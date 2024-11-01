بسبب الحرب ||تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية من أجل المثليين في الاتحاد الدولي يثير ردودا غاضبة

قامت الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (ILGA) الليلة الأربعاء بتعليق عضوية جمعية المثليين في إسرائيل حتي إشعار آخر – وأثار القرار غضب اليهود المثليين في جميع أنحاء العالم.

وهكذا، أعلنت igla "إيغلا" أنها لا ترغب في أن تستضيف تل أبيب مؤتمرا مستقبليا للرابطة، مقررا عقده في عام 2026. وتم نشر إعلان بيان تعليق عضوية المنظمة الإسرائيلية قبيل انعقاد المؤتمر المقبل - الذي سيعقد في جنوب أفريقيا، حيث سيتم التصويت على من سيكون مضيف المؤتمر القادم. "إن إمكانية عرض تل أبيب كمضيفه في جنوب أفريقيا، التي عانت الفصل العنصري والاستعمار، يتناقض مع التضامن القاطع للشعب الفلسطيني".

وردت جمعية المثليين في إسرائيل على التصريحات: "الجمعية تعمل منذ خمسين عاما على مساعدة مجتمع المثليين والحفاظ على حقوق الإنسان بكافة أشكالها، بما في ذلك مساعدة المثليين من المجتمع العربي وطالبي اللجوء الفلسطينيين الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب هويتهم الجنسية والجنسانية".

"تشمل هوية LGBT الإسرائيلية في داخلها خدمة ودعم للدولة إلى جانب النضال من أجل صورة المجتمع الذي تعيش فيه. نحن كمجتمع مثليين لا ينبغي أن نتحمل مسؤولية سياسات الحكومة، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يدعم الأصوات الليبرالية وعدم مقاطعتها."