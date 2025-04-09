الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: "سنعترف قريبًا بدولة فلسطينية"
قال ماكرون في مقابلة خلال زيارته لمصر أن بلاده من المتوقع أن تعلن في يونيو/حزيران عن الاعتراف بدولة فلسطينية • "يجب أن نتقدم بالموضوع، لا نقوم بذلك لإرضاء أحد ، بل لأن الأمر عادل"
i24NEWS
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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" مساء اليوم (الأربعاء)، خلال زيارته لمصر، إن "فرنسا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية خلال بضعة أشهر، وقد تتخذ هذه الخطوة في مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو/حزيران المقبل، خلال مؤتمر لحل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وقال ماكرون "يتعين علينا التحرك نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة". هدفنا هو رئاسة هذا المؤتمر مع المملكة العربية السعودية، حيث يمكننا استكمال عملية الاعتراف المتبادل (بالدولة الفلسطينية) من قبل عدة أطراف. أنا لا أفعل هذا لإرضاء شخص معين، بل لأنه عادل"
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