قطر تهدد بطرد حماس من الدوحة إذا لم تقبل صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب

أفادت شبكة سي إن إن أن قطر هددت حماس بأنها ستطرد أعضائها من الدوحة إذا لم تقبل صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب. وقال مصدر أميركي إن قطر حذرت حماس منذ أشهر من إمكانية طرد أعضائها من هناك، وتعرض الآن الحركة لتهديد حقيقي.

أفادت تقارير أمس أن إدارة الرئيس جو بايدن تمارس ضغوطاً على قطر وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط "لإصدار تهديدات محددة ضد حماس"، كجزء من محاولة الضغط على الحركة لقبول العرض المطروح على الطاولة. وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أجرى محادثات عديدة مع لاعبين رئيسيين في الشرق الأوسط منذ يوم الجمعة، وقد شارك العديد من المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية في هذا الأمر أيضًا.

تأتي هذه التطورات في سياق جهود دولية مكثفة للضغط على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة. تستخدم قطر، التي تستضيف قيادة حماس في الدوحة، نفوذها لمحاولة دفع الحركة إلى القبول بالعرض الذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف الأعمال العدائية.

تهديد قطر بطرد حماس من أراضيها يعد خطوة غير مسبوقة، تعكس مدى جدية الضغوط الدولية والإقليمية على الحركة. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل العلاقات والتحالفات في المنطقة، حيث تسعى القوى الدولية والإقليمية إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

من المتوقع أن تتواصل الجهود الدبلوماسية في الأيام المقبلة، حيث تحاول الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على حماس ودفعها نحو القبول بالحلول المقترحة