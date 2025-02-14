هجوم مدينة ميونيخ الألمانية: "عملية الدهس تمت بدوافع دينية متطرفة والمشتبه به أفغاني"

أكدت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، على أن "الهجوم الذي ضربت مدينة ميونيخ الألمانية عشية مؤتمرها الأمني، بأن له طابع متطرف عندما اقتحم رجل بسيارته مظاهرة لنقابات العمال، مما أدى إلى إصابة 39 شخصاً، اثنان منهم في حالة خطيرة"

واعترف المشتبه به، وهو أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما وصل إلى ألمانيا في عام 2016، بدهس المتظاهرين عمدا لأسباب دينية، وفقا لممثلة مكتب المدعي العام المحلي جابرييل تيلمان،"بعد إلقاء القبض عليه، هتف الرجل ’الله أكبر’ وبدأ بالصلاة، فيما تم العثور على رسائل دينية على هاتفه المحمول".

ووقع الحادث بالقرب من فندق "بايريشر هوف"، الذي يستضيف مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو حدث يكتسب أهمية خاصة هذا العام مع اقتراب موعد الانتخابات في 23 فبراير/ شباط الجاري.

ومن جهته قال قائد الشرطة المحلية غيدو ليمر، "تمكنا من تحديد توجه إسلامي معين"، لكنه أوضح أنه "لم يتم العثور على أي روابط مع منظمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية"، وتم عرض المشتبه به على القاضي الذي أمر بتوجيه الاتهام إليه، قبل نقله إلى أحد السجون البافارية.

ومن جانبه، صرّح نائب رئيس الشرطة، كريستيان هوبر، بأن "عدد المصابين المعروفين حتى الآن بلغ 36 شخصًا، بينهم حالتان خطيرتان، إحداهما لطفل، بالإضافة إلى ثمانية مصابين بجروح بالغة وعشرة آخرين في حالة متوسطة الخطورة".

وفي السياق أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي بدا متأثرا بشكل واضح أثناء زيارته لموقع الحادث، عن فزعه: "وحشية هذا العمل صدمتنا، وتركتنا عاجزين عن الكلام". ويأتي الهجوم في ظل توترات متزايدة في ألمانيا، حيث تشكل القضايا الأمنية محور الحملة الانتخابية الجارية.