تقرير: إيلون ماسك على اتصال مستمر مع فلاديمير بوتين

يجري إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد المساهمين الرئيسيين في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، على اتصال منتظم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ نهاية عام 2022، كما نشرت الليلة (الجمعة) في صحيفة "وول ستريت" الأمريكية مجلة".

وتناولت المحادثات، التي أكدها العديد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والروس الحاليين والسابقين، قضايا شخصية وتوترات تجارية وجيوسياسية. وبحسب المنشور، طلب بوتين في وقت ما من الملياردير الامتناع عن تشغيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك فوق تايوان كخدمة للرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما قال مسؤولان مطلعان على الطلب.

وبرز ماسك هذا العام كداعم رئيسي لحملة دونالد ترامب الانتخابية، ويمكن أن يحصل على وظيفة في الإدارة الجمهورية إذا فاز الرئيس السابق. وبينما قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعزل بوتين في السنوات الأخيرة، فإن حوار ماسك قد يشير إلى تجدد التواصل مع الزعيم الروسي، وفي الوقت نفسه، تثير الاتصالات أيضًا مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي بين البعض في الإدارة الحالية، نظرًا لدور بوتين كأحد هذه المخاوف أكبر خصوم أمريكا. علاقات تجارية عميقة مع الجيش الأمريكي ووكالات المخابرات، مما يمنحه فرصة فريدة للتعرف على بعض برامج الفضاء الأمريكية الأكثر حساسية. وفازت شركة SpaceX، التي تدير خدمة Starlink، بعقد سري بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2021، وهي منصة إطلاق الصواريخ الأساسية للبنتاغون، ويمتلك Musk تصريحًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى بعض المعلومات السرية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون: "نحن لا نعلق على التصنيف الأمني أو التدقيق أو الوضع الأمني لأي فرد، أو على مسائل سياسة أمن الأفراد في سياق التقارير المتعلقة بتصرفات أي فرد". وفي الوقت نفسه، قال مصدر مطلع على المحادثات إن الإدارة تواجه معضلة لأنها تعتمد بشكل كبير على تقنيات الملياردير. وقال المصدر، في إشارة إلى الاتصالات بين ماسك وبوتين، إن شركة SpaceX تطلق أقمارًا صناعية حيوية للأمن القومي إلى المدار، وهي الشركة التي تعتمد عليها ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية وقال إن الإدارة لم ترفع أي تنبيهات بشأن الخروقات الأمنية المحتملة من قبل الملياردير.

في أكتوبر 2022، قال ماسك علنًا إنه تحدث مرة واحدة فقط مع بوتين. وقال في برنامج X إن المحادثة كانت حول الفضاء، وإنها جرت في أبريل 2021 تقريبًا. ولكن حدثت المزيد من المحادثات بعد ذلك، بما في ذلك حوارات مع مسؤولين روس كبار آخرين في عام 2022 وحتى هذا العام. وقال اثنان من المسؤولين إن أحد المسؤولين هو سيرجي كيرينكو، النائب الأول لرئيس أركان بوتين. ما تحدث عنه الاثنان غير واضح. وفي الشهر الماضي، قالت وزارة العدل الأمريكية في إفادة خطية إن كيرينكو كان مسؤولاً عن إنشاء حوالي 30 نطاق إنترنت لنشر معلومات مضللة روسية، بما في ذلك موقع Musk's X، حيث تم تصميمه لتقويض الدعم لأوكرانيا والتلاعب بالناخبين الأمريكيين في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية.

بعد الغزو الروسي في فبراير 2022، أدلى ماسك لأول مرة بتصريحات علنية قوية لدعم كييف. ونشر عبارة "احموا أوكرانيا" بجوار الأعلام الأوكرانية على موقع كان لا يزال يعرف باسم تويتر. ومضى في التبرع بعدة مئات من محطات Starlink لأوكرانيا. حتى يوليو/تموز، كان هناك حوالي 15 ألف محطة توفر وصولاً مجانيًا إلى الإنترنت لمناطق واسعة من البلاد دمرتها الهجمات الروسية. في وقت لاحق من ذلك العام، بدا أن وجهة نظر " ماسك " للصراع قد تغيرت.

في سبتمبر/أيلول، لم يتمكن العملاء العسكريون الأوكرانيون من استخدام محطات ستارلينك لتوجيه الطائرات البحرية بدون طيار لمهاجمة قاعدة بحرية روسية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود التي تحتلها موسكو منذ عام 2014. وفي وقت لاحق من عام 2022، أجرى ماسك محادثات منتظمة مع "مسؤولين روس رفيعي المستوى". "، وفقًا لشخص مطلع على العلاقات. وقال المصدر: "في ذلك الوقت، كانت هناك ضغوط من الكرملين على أعمال ماسك و"تهديدات ضمنية ضده".