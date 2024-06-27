الحكم بالسجن 45 عامًا على رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة

حكم قاضٍ في الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، على رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز بالسجن لمدة 45 عامًا بعد إدانته بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة. يعنى هذا الحكم أن هيرنانديز، البالغ من العمر 55 عامًا، سيقضي على الأرجح بقية حياته خلف القضبان، ما لم ينجح استئنافه المتوقع.

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تمت إدانة هيرنانديز في مارس/آذار من قبل هيئة محلفين في مانهاتن بقبول رشاوى بملايين الدولارات لحماية شحنات الكوكايين إلى الولايات المتحدة من تجار المخدرات، رغم أنه كان قد أعلن في السابق أنه سيقاتلهم. طلب الادعاء الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما قال محامو الدفاع إن عقوبة السجن لمدة 40 عامًا، وهي الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الفيدرالي، كافية.

قال قاضي المقاطعة كيفن كاستل إن الحكم بالسجن لمدة 45 عامًا يجب أن يبعث برسالة إلى "المتعلمين، والذين يبدو أنهم طيبون، والذين قد يعتقدون أنهم محصنون من الملاحقة القضائية". وأوضح أيضًا أن المحلفين رأوا "سلوك هيرنانديز المصقول" خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، حيث دافع عن نفسه.

صرح كاستل أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن: "لقد رأوه على حقيقته: سياسي ذو وجهين متعطش للسلطة". وتولى هيرنانديز قيادة هندوراس، حليفة الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى، في الفترة من 2014 إلى 2022.

أفاد ممثلو الادعاء بأن هيرنانديز ساعد في شحن ما لا يقل عن 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى إدمان المخدرات والعنف في الشوارع. وزعموا أيضًا أنه استخدم أموال المخدرات لرشوة المسؤولين والتأثير على التصويت خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس عامي 2013 و2017.

قال المدعي العام جاكوب جوتويليج: "لقد غذى المدعى عليه هذه الدورة التي لا تنتهي من تهريب المخدرات والفساد التي مزقت بلاده". وينفي هيرنانديز تلقي رشاوى ويدعي أنه حارب العصابات خلال فترة رئاسته. وادعى الرئيس السابق، الذي ارتدى ملابس السجن ذات اللون الأخضر الزيتوني في جلسة النطق بالحكم، أنه أدين خطأً. واستشهد بشهادات العديد من تجار المخدرات المدانين الذين شهدوا بأنهم رشوه، قائلين إنهم كانوا يحاولون تخفيف العقوبة والانتقام منه.

قال هيرنانديز للقاضي كاستل من خلال مترجم إسباني قبل الحكم عليه: "على الرغم من كل ما حدث لي، وهو فضيحة وإعدام خارج نطاق القانون، إلا أنني متفائل وأعلم أن الحقيقة ستظهر لاحقًا". بعد ذلك، وقف أمام الصحفيين الجالسين في مقصورة هيئة المحلفين وقال "sui inocente" - "أنا بريء" بالإسبانية. وقد ساعده عصا المشي بينما أخرجته خدمة المارشال الأمريكية من قاعة المحكمة.

هيرنانديز، الذي دعته حكومة نتنياهو في عام 2018 لإشعال شعلة لكنه رفض الدعوة بعد انتقادات حادة في ضوء الأفعال المنسوبة إليه، محتجز في مركز احتجاز في بروكلين منذ تسليمه من هندوراس في أبريل 2022. وقال القاضي إنه يفكر في السماح له بالبقاء هناك أثناء تقديم استئنافه.

تم الحكم على توني، شقيق هيرنانديز الأصغر، بالسجن مدى الحياة في مارس 2021 بعد إدانته بالمخدرات. وهو مسجون في كاليفورنيا.