شي يعزز أوراق الصين قبل قمته المرتقبة مع ترامب

يكثف الرئيس الصيني شي جين بينغ تحركاته الدبلوماسية قبل القمة المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في محاولة لتعزيز موقع بكين التفاوضي في مواجهة الولايات المتحدة، بالتوازي مع توسيع علاقاتها مع دول آسيا والشرق الأوسط والجنوب العالمي.

وجاءت تحركات شي بعد فترة ركز فيها على استقبال القادة الأجانب في بكين، قبل أن يبدأ في سبتمبر جولة دبلوماسية شملت قمة منظمة شنغهاي للتعاون وزيارة مصر، مع توقعات بتحركات إضافية في إطار «بريكس» قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.

بكين توسع شبكة البدائل

وتسعى الصين من خلال هذه التحركات إلى تعزيز شبكات التجارة والطاقة والتصنيع خارج نطاق النفوذ الأميركي، خصوصاً في ظل الحرب التجارية واضطراب طرق الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة.

وخلال زيارته لمصر، دعا شي دول الشرق الأوسط إلى تعزيز قدرتها على إدارة أمنها ومستقبلها بصورة أكثر استقلالاً، في رسالة تعكس رؤية بكين لنظام دولي متعدد الأقطاب، من دون تقديم الصين نفسها بديلاً أمنياً مباشراً للولايات المتحدة.

كما تمنح هذه العلاقات بكين أوراقاً إضافية في مواجهة الضغوط الأميركية، من خلال تعميق التعاون مع روسيا ودول آسيا والشرق الأوسط، وتعزيز حضور «الحزام والطريق» وشراكاتها الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي.

ملفات صعبة على طاولة ترامب وشي

ومن المتوقع أن تتركز القمة الأميركية-الصينية على ملفات شديدة الحساسية، أبرزها الرسوم الجمركية والتجارة، مستقبل تايوان، المنافسة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط.

ورغم حديث ترامب عن استقبال شي في واشنطن وإقامة عشاء رسمي على شرفه، لا تزال الخلافات الاستراتيجية بين القوتين قائمة. وتسعى بكين، وفق تقديرات محللين، إلى دخول المفاوضات وهي تحمل شبكة أوسع من العلاقات والبدائل الاقتصادية والسياسية.

وفي المقابل، قد تمنح التوترات بين واشنطن وحلفائها، إلى جانب الحرب التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، الصين فرصة لتقديم نفسها كشريك أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ في أجزاء من العالم. لكن ذلك لا يلغي العقبات الرئيسية أمام أي تقارب حقيقي بين القوتين، وعلى رأسها تايوان والتنافس التكنولوجي والتجاري.