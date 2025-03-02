نشر أول: إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان الانسحاب من محكمة العدل الدولية في لاهاي

نشر المختص بالشؤون القانونية لـ i24NEWS أفيشاي جرينزيج في أن من يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة هو رون ديرمر أمام كبار مسؤولي إدارة ترامب.

والحقيقة أن من ينسق التحركات حالياً لهذا الغرض هو رون ديرمر أمام كبار مسؤولي إدارة ترامب، جيث أرسله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، يأتي هذا يأتي على خلفية ادعاءات إسرائيل لوجود "نفاق وظلم تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة ضد إسرائيل"

AP Photo/Peter Dejong

ويشار إلى أن المساعد المقرب للرئيس ترامب، الملياردير إيلون ماسك، كتب في نهاية هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من الناتو والأمم المتحدة. إن الانسحاب من الإجراء، وإلى حد كبير من المحكمة التي تناقش قضية إسرائيل، هو جزء من تحرك شامل لكسر النظام القانوني العالمي القائم.

إسرائيل تعاونت حتى الآن مع المحاكم الدولية في لاهاي لكن الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها ادارة ترامب على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر التجرأ واتخاذ الخطوة. ولم يصدر أي تعقيب من الوزير ديرمر ومن مكتب نتنياهو.