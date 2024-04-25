البرلمان الأوروبي يدين إيران ويصوت لتوسيع العقوبات بعد هجمات الطائرات بدون طيار على إسرائيل

صوت برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) لصالح قرار يدين إيران بشدة بعد هجوم الطائرات بدون طيار على إسرائيل، بأغلبية كبيرة وصلت إلى 357 صوتًا مقابل 20 صوتًا فقط. البرلمان الأوروبي أدان بقوة الهجوم الإيراني وأكد على التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل.

وقد شمل القرار الذي تم التصويت عليه عدة نقاط رئيسية، تبرز مدى جدية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة الراهنة مع إيران:

1. دعوة قوية لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

2. توسيع نظام العقوبات الحالي ليشمل قطاعات حيوية مثل النفط والمصارف.

3. الاعتراف بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي وإعطاء إنذار للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231.

4. الاعتراف بدور إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها لحماس.

5. الدعوة إلى تطبيق القرار رقم 1701 في لبنان لضمان السلام والاستقرار.

وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، رحب بالقرار ووصفه بأنه "نجاح سياسي إسرائيلي آخر وضربة أخرى لإيران". وأضاف كاتس أن هذا القرار يشكل إشارة قوية من العالم الحر إلى أن إيران تمثل الخطر الأكبر على السلام الإقليمي والعالمي وأنها أكبر مصدر للإرهاب في العالم.

كما دعا كاتس جميع القادة الأوروبيين إلى التصرف وفقًا لما جاء في القرار، مؤكدًا على ضرورة فرض عقوبات معوقة على إيران لكبح جماح عدوانها وضمان أمن المنطقة قبل فوات الأوان.