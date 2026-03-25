إسرائيل تحذر مواطنيها من هجمات ايرانية محتملة "بصورة مكثفة أكثر" في الخارج

نشر مجلس الأمن القومي صباح اليوم (الثلاثاء) تحذيرا للإسرائيليين قبيل أعياد الربيع، جاء فيه أن النظام الإيراني سيعمل بشكل مكثف أكثر لتنفيذ هجمات في الخارج ضد أهداف إسرائيلية/يهودية. يدعو مجلس الأمن القومي جميع المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في الخارج إلى اتخاذ احتياطات أمنية مشددة. التركيز هو على تايلاند والفلبين، لكن يجب إبداء اليقظة في أي وجهة في أنحاء العالم.

بحسب مجلس الأمن القومي، الحرب المستمرة ضد إيران تزيد من تهديد الإعتداء ضد الإسرائيليين في الخارج. وفي سياق ذلك نُفذت/أُحبطت في الأسابيع الأخيرة اعتداءات بقيادة إيران ووكلائها ومتطرفين فرادى الذين تصرفوا بموجب مبادرتهم الذاتيه. عملياً، نُفذت عدة هجمات واعتداءات ضد كُنُس/مواقع يهودية (عبوات ناسفة في كُنُس في بلجيكا وهولندا؛ محاولة اعتداء في كنيس في الولايات المتحدة).

تشكل أحداث عيد الفصح (وباقي أعياد الربيع، وأيام الذكرى مثل عيد الأسابيع، يوم الذكرى وعيد الاستقلال)، بما في ذلك تجمعات الإسرائيليين في الخارج خلال فترات الأعياد، هدفاً محتملاً لهجوم من قبل عناصر مسلحة - سواء كانوا مخططين أو منفذين منفردين. توصي الهيئة بشدة بعدم حضور فعاليات عيد الفصح التي لا تتوفر فيها الحماية الأمنية أو التي تُقام في أماكن مفتوحة.

فيما يتعلق بالدول المحيطة بإيران (أذربيجان، جورجيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج)، يُنصح بعدم المشاركة في فعاليات (بما في ذلك وجبات الأعياد) في مواقع مرتبطة بإسرائيل/اليهود، خشية أن تشكل هذه المواقع هدفًا لهجوم فعلي من قبل جهات إيرانية (تم نشر رسالة خاصة بهذا الشأن للجمهور في 5 مارس).

فيما يتعلق بمنطقة آسيا، مع التركيز على تايلاند والفلبين، نوصي الجمهور باتباع إجراءات احتياطية مشددة أثناء الإقامة في هذه الدول. وبالنسبة لسيناء - نوصي بشدة بعدم التواجد في هذه المنطقة إلا لغرض العبور إلى/من مطار طابا.

فيما يتعلق بالخروج أو الوصول من إسرائيل، توصي هيئة الأمن القومي بالخروج والوصول من إسرائيل عبر مطار بن غوريون. في حال تم اختيار الخروج أو العودة عبر مصر والأردن، توصي الهيئة بتنفيذ ذلك عبر مطار طابا في مصر ومطار العقبة في الأردن، مع الالتزام بالوصول إلى هذه الدول فقط لغرض الطيران وتجنب الإقامة فيها. كما يُنصح قدر الإمكان بتجنب رحلات الترانزيت (كونيشن) في الدول التي مستوى التهديد فيها هو 4 (مستوى عالٍ).

مجلس الأمن القومي يوجه انتباه الجمهور إلى تحذيرات السفر ويوصي بفحص مستوى تحذير السفر الذي يسري على الدول المختلفة مسبقًا، وكذلك توصيات مجلس الأمن القومي الوطني الظاهرة في موقع المجلس على الإنترنت، مع التشديد على:

• الامتناع عن النشر في شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الفعلي، تفاصيل عن مكان الإقامة، المبيت، خطط الترفيه أو أي تفصيل يمكن أن يوفر معلومات حديثة عن الخطط المستقبلية والموقع.

• الامتناع عن التواجد في فعاليات/أماكن مرتبطة بإسرائيل/اليهودية غير مؤمنة.

• لفت الانتباه إلى ما يحدث من حولكم أثناء التواجد في مناطق مرتبطة بإسرائيل/اليهودية (بيوت حباد، الكنس، المطاعم) مع التركيز على أي نشاط غير اعتيادي (أشياء مشبوهة، أشخاص غرباء).

• في حال وجود تهديد أو هجوم، يجب الإبلاغ في أقرب وقت ممكن لقوات الأمن المحلية (يُنصح بالتعرف مسبقًا على أرقام الطوارئ في الدولة التي تتواجدون بها).

• يجب الامتناع عن دخول المناطق ذات الطابع العدائي تجاه الإسرائيليين واليهود (أحياء، أحياء وأسواق في دول/مناطق ذات رأي عام معاد لإسرائيل).

• يجب اتباع توصيات مجلس الأمن القومي المفصلة، بخصوص كل دولة كما هي منشورة في الموقع.

المجلس القومي للأمن يشغّل مركز رد على الأسئلة حول تحذيرات السفر في سياق الإرهاب فقط:

هاتف: 026667444

للأسئلة بخصوص الرحلات الجوية يرجى التوجه إلى مركز وزارة المواصلات *4515

للتبليغ عن إسرائيليين في محنة أو لأسئلة إضافية غير متعلقة بالإرهاب (قنصلية، طبية وما شابه)، يُنصح بالتوجه إلى مركز الطوارئ التابع لوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.

هاتف: 02-5303155

واتساب: 050-5073969