بعد اتهامات مثيرة للجدل.. تعليق مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

قرر الجهاز المشرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام كريم خان بشكل فوري، على خلفية تحقيقات تتعلق باتهامات بالتحرش الجنسي تقدمت بها موظفة في مكتبه.

وبحسب بيان صادر عن "جمعية الدول الأطراف" (ASP)، وهي الهيئة الرقابية الرئيسية للمحكمة، جرى اتخاذ قرار التعليق إلى حين صدور قرار نهائي من الجمعية التي تضم جميع الدول الأعضاء.

وأكدت الهيئة أن قرار التعليق لا يُعد حكماً مسبقاً على نتيجة التحقيقات، بل إجراءً مؤقتاً لحين استكمال المسار القانوني والإداري الخاص بالقضية.

وكان خان قد تنحى عن مهامه في مايو 2025 وأخذ إجازة لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه، والتي ينفيها بشكل قاطع.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الجدل الذي أثاره إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في نوفمبر 2024، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة في إسرائيل.