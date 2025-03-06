تقارب ترامب وبوتين|| إسرائيل والسعودية تخشيان تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة

يفكر عدد من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في تقليص المعلومات الاستخباراتية التي يتبادلونها مع واشنطن ردًا على "النهج التصالحي الذي تتبعه إدارة ترامب تجاه روسيا"، كما ذكرت شبكة NBC الأمريكية اليوم (الخميس).

وبحسب تقارير، من أربعة "مصادر مطلعة"، فإن الخطوة تأتي بسبب تخوف الدول من الكشف عن هوية مصادرها. وبالإضافة الى إسرائيل والمملكة العربية السعودية، تدرس دول "العيون الخمس"، التي تضم نيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا وكندا، أيضًا كيفية تغيير البروتوكولات الحالية لتبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال مصدر مطلع على المناقشات حول هذا الموضوع: "هذه المناقشات تجري بالفعل". وفي الوقت نفسه، لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة بشأن هذه القضية.

ويشار الى أنه في خلفية الأمور، أعلنت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب أوقف مؤقتًا جميع شحنات المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ولم يؤثر هذا القرار على أكثر من مليار دولار استخدمت في الذخائر المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية فحسب، بل إنه يشير أيضًا إلى تقارب الى التحالف المناهض للدول الغربية.