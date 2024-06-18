صفقة أسلحة كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة على وشك الانتهاء

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الليلة (الثلاثاء) أن عضوين ديمقراطيين بارزين في الكونغرس اتفقا على توقيع صفقة تمنح إسرائيل 50 طائرة من طراز إف-15 بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، بعد فترة طويلة من الرفض لهذه الصفقة.

اتخذ العضوان في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين هذا القرار بعد ضغوط كبيرة من الرئيس جو بايدن وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

كان الرفض السابق يعود إلى مخاوف داخل الحزب الديمقراطي من أن الصفقة قد تؤدي إلى تصعيد الحرب في غزة.

التعليق على التأخير السابق لشحن الأسلحة:

في الشهر الماضي، أخرت الولايات المتحدة شحن الأسلحة إلى إسرائيل خوفا من استخدامها في رفح.

قبل أسبوع، أوقفت إدارة بايدن شحنة مكونة من 3500 قنبلة إلى إسرائيل بسبب "مخاوف إنسانية بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح".

القرار الأمريكي جاء بعد أسابيع من المشاورات بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول كيفية تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين في رفح و"كيف نتصرف بشكل مختلف ضد حماس هناك، على عكس الأماكن الأخرى في غزة".

وافق عضوان ديمقراطيان في الكونغرس على ترويج صفقة تمنح إسرائيل 50 طائرة من طراز إف-15 بقيمة تزيد على 18 مليار دولار، بعد ضغوط كبيرة من الرئيس جو بايدن وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، رغم المخاوف السابقة من تأثير الصفقة على تصعيد الحرب في غزة.