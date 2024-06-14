واشنطن بوست: الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية متقدمة ساهمت في إنقاذ الرهائن

أشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، قائلاً إن الولايات المتحدة قدمت بعض "القدرات التي لم تكن لدينا قبل 7 أكتوبر". ومن الأمثلة على ذلك إنقاذ الرهائن الأربعة يوم السبت الماضي، وفقاً لما نُشر اليوم (الجمعة) في صحيفة "واشنطن بوست".

بحسب التقرير، زادت الولايات المتحدة من جمع المعلومات الاستخبارية عن حماس منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهي تشارك كمية غير عادية من لقطات الطائرات بدون طيار، وصور الأقمار الصناعية، واعتراضات الاتصالات، وتحليل البيانات باستخدام برامج متقدمة، بعضها مدعوم بالذكاء الاصطناعي. أكدت مصادر استخباراتية أمريكية وإسرائيلية حالية وسابقة أن هذه المساعدات لعبت دوراً حاسماً في الجهود الإسرائيلية.

تأثير المعلومات الاستخبارية الأمريكية:

مساعدات غير مسبوقة: نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل "ممتنة" للمساعدات الأمريكية، التي وفرت في بعض الحالات قدرات فريدة كانت تفتقر إليها قبل الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس.

قيود أمريكية: منعت إدارة بايدن إسرائيل من استخدام أي معلومات استخباراتية تقدمها الولايات المتحدة لاستهداف حماس في العمليات العسكرية، حيث كانت المعلومات تهدف فقط إلى تحديد مكان الرهائن والقيادة العليا للمنظمة.

موقف الولايات المتحدة:

قال مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الأمريكية للصحيفة: "لو نجحنا في الحصول على معلومات من جانب واحد كان من شأنها أن تسمح لنا بالتحرك وإطلاق سراح مواطنين أمريكيين أحياء، لكنا فعلنا ذلك، لكن لم يكن هناك سوى القليل جداً من المعلومات الخاصة عن المختطفين الأمريكيين".

تشير التقارير إلى أن المساعدات الأمريكية تضمنت لقطات طائرات بدون طيار، صور أقمار صناعية، اعتراضات الاتصالات، وتحليل البيانات باستخدام برامج متقدمة. وقد ساهمت هذه المساعدات في تحسين قدرات إسرائيل الاستخباراتية، مما أتاح لها تنفيذ عمليات إنقاذ دقيقة وفعالة.

تسلط هذه التقارير الضوء على التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الاستخبارات، وتعكس التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها الدولتان في المنطقة.