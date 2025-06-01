نجم مسلسل "صراع العروش" والناشطة تونبرغ يرافقون "أسطول الحرية" برحلته مجددا الى غزة

بعد شهر واحد فقط من هجوم الطائرات المسيرة على سفينة المنظمة قبالة سواحل مالطا، يبحر نشطاء "أسطول الحرية" مجددًا باتجاه قطاع غزة، هذه المرة من صقلية - حسبما أفادت رويترز اليوم (الأحد). على متن السفينة: غريتا تونبرغ وليام كانينغهام، نجم مسلسل "صراع العروش".

AP

صرح كانينغهام قبل الرحلة بأنه وأعضاء المنظمة "يخشون ما سيفعله الجيش الإسرائيلي والسلطات في إسرائيل عند وصولنا". وأضاف: "هذه السفينة تحمل معدات لن يسمح الإسرائيليون بدخولها إلى غزة: مسكنات ألم، عكازات، حليب أطفال، ومضادات حيوية".

ويشار إلى أن أعضاء منظمة "أسطول الحرية" حاولوا قبل نحو شهر الإبحار باتجاه قطاع غزة، لكن سفينتهم تعرضت لهجوم في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وعلقت هناك ولم تتمكن من مواصلة رحلتها. هذا وقدم طاقم السفينة شكوى إلى الشرطة المالطية بشأن الحادث، إلى جانب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، الذين قالوا إن طائرتين مسيرتين استهدفنا السفينة.

اتهم النشطاء وطاقم السفينة إسرائيل، قائلين: "الهجوم نفذته إسرائيل أو حلفاؤها، إنه جريمة حرب". وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا نستغرب من العدو". ولم تعلق إسرائيل بعد على تفاصيل الحادث.