رئيس حكومة بريطانيا: "ندرس فرض عقوبات ضد الوزراء بن غفير وسموتريتش"

أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الأربعاء) أن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر سُئل عن العقوبات المفروضة على بن غفير وسموتريتش، فقال إنه يدرسها - سواء في أعقاب التصريحات أو في أعقاب النشاط في الضفة الغربية.

يشار إلى أن وزير خارجية بريطانيا الأسبق اللورد ديفيد كاميرون قال الليلة الماضية إنه خطط فرض عقوبات على "وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف" قبل اإنهاء الحكومة البريطانية السابقة ولايتها.

وقال وزير الخارجية السابق لبي بي سي إنه يعتبر فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جابير وسيلة "للضغط على نتنياهو" للتصرف ضمن القانون الدولي. وقال اللورد كاميرون: "قبل أن أترك منصبي، عملت على فرض عقوبات على هذين الوزيرين، الوزيرين سموتريتش وبن جفير، وعندما تنظر إلى ما يقولانه، فقد قالا أشياء مثل تشجيع الناس على وقف قوافل المساعدات التي تدخل غزة، وشجعوا المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بسبب الأشياء المروعة التي يفعلونها".

وتابع: "لذلك كان الهدف أن نقول لنتنياهو: نعم، نحن ندعم حقك في الدفاع عن النفس، لا، لن نوقف بيع الأسلحة، ولكن على وجه التحديد عندما يكون الوزراء في حكومتك متطرفين ويتصرفون على هذه الصورة، نحن على استعداد لاستخدام نظام العقوبات لدينا لنقول إن هذا ليس جيدًا ويجب أن يتوقف".