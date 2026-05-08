اكتشاف حالة جديدة مشتبه بها لفيروس "هانتا" في جزيرة تريستان دا كونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة عن رصد حالة إصابة جديدة مشتبه بها بفيروس هانتا لدى مواطن بريطاني موجود حاليًا في جزيرة تريستان دا كونا، إحدى أكثر المناطق المأهولة عزلةً في العالم، والواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى وجود حالة خامسة مشتبه بها، بالإضافة إلى الحالة التي تم الإبلاغ عنها في تريستان دا كونا. ومن المتوقع أن تصدر المنظمة تحديثًا إضافيًا حول الوضع في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ويُعتقد أن الرجل كان على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة "إم في هونديوس"، التي شهدت مؤخرًا تفشيًا للفيروس. وكانت السفينة قد رست في الجزيرة في 15 أبريل/نيسان.

تقع تريستان دا كونا، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار يبلغ عدد سكانه حوالي 200 نسمة، في منتصف المسافة تقريبًا بين جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وتبعد أقرب جزيرة مأهولة، سانت هيلينا، أكثر من 2400 كيلومتر، ويستغرق الوصول إليها حوالي ستة أيام بالقارب. ووفقًا للسلطات المحلية، فقد تم نقل أحد سكان الجزيرة إلى المستشفى، بينما وُضعت زوجته في الحجر الصحي كإجراء احترازي. كما طُلب من أربعة سكان آخرين كانوا على متن السفينة المتجهة إلى سانت هيلينا عزل أنفسهم.

أثار هذا الإنذار الجديد مخاوف جديدة بشأن سلالة "الأنديز" من فيروس هانتا التي تم رصدها على متن سفينة "إم في هونديوس". يُعد هذا النوع النادر أحد الأشكال القليلة المعروفة للفيروس التي يمكن أن تنتقل، في حالات استثنائية، من إنسان إلى آخر.

منذ بداية تفشي المرض، توفي ثلاثة أشخاص - زوجان هولنديان ومواطن ألماني - بعد إصابتهم بالفيروس على متن السفينة. ويتلقى حاليًا أربعة مصابين آخرين، بريطانيان وهولندي وسويسري، العلاج في مستشفيات في هولندا وجنوب إفريقيا وسويسرا.