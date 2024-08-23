كتاب جديد يكشف كيف نجح ترامب في إغضاب الملكة الراحلة إليزابيث خلال زيارته المملكة المتحدة

في السيرة الذاتية الجديدة عن ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، "رحلة حول الملكة"، يكتب الكاتب كريغ براون أن الملكة اعتقدت أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان "وقحا للغاية"، وإنها عبرت عن انتقادات له، في حين عبر ترامب عن ذلك إعجابه بالملكة في كثير من الأحيان

لقد كتب عن ترامب: "بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس ترامب، على سبيل المثال، أخبرت أحد الضيوف في مأدبة غداء أنها وجدته "وقحًا للغاية": لم تعجبها بشكل خاص الطريقة التي لا يستطيع بها التوقف عن النظر من فوق كتفها، كما لو كان يبحث عن عن آخرين أكثر إثارة للاهتمام".

التقى ترامب بالملكة للمرة الأولى في عام 2018 - على الرغم من أن زيارته للمملكة المتحدة تُذكر بشكل أفضل بسبب الاحتجاجات ضد زيارته - بما في ذلك دمية عملاقة قابلة للنفخ تصوره كطفل رضيع.

واستذكر ترامب في وقت لاحق الملكة الراحلة، مدعيا أنه كان لديه "كيمياء تلقائية" معها. قال ترامب في عام 2019 فيما يتعلق بزيارته لقصر باكنغهام: "يقول البعض إنهم لم يروا الملكة مستمتعة كثيرًا، وتبدو نشطة جدًا".