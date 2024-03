بعد غيابه لأكثر من 4 أشهر .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب من فئة 8 ريختر

عاد عالم الزلالزل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس بتحذير جديد من العيار الثقيل، تحدث في الفترة التي بين الأربعاء 13 إلى 17 مارس/آذار، وذلك بعد غيابه لأكثر من 4 أشهر عن التغريد والتحذير.

وقال عبر تغريدة على حسابه في "إكس" إنه يبدأ - الأربعاء - تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب. وأضاف بالقول: "يحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عامًا تقريبًا (آخر مرة كانت في سبتمبر/أيلول 2010). هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة".

وأضاف أن هناك اقترانًا رباعيًا قادمًا مع الشمس وعطارد والمشتري وأورانوس كذلك" مشيراً إلى أن "هذا الاقتران الكبير الذي يحدث تقريبًا كل 14 عامًا.. كما سيكون لدينا أيضًا الشمس والزهرة والمريخ في اقتران".

