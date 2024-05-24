رئيس الوزراء نتنياهو سيلقي كلمة أمام الكونغرس الأميركي قريبًا

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الليلة (الجمعة)، عن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس في المستقبل القريب. أكد جونسون، وهو عضو في الحزب الجمهوري، أن السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، قد وافق على هذه الخطوة، معتبراً أنها تعبير قوي عن الدعم للحكومة الإسرائيلية.

ألقى جونسون كلمته في السفارة الإسرائيلية في واشنطن خلال حفل تكريمي بمناسبة الذكرى الـ76 لقيام إسرائيل، في ظل الحرب الجارية. أشار جونسون في كلمته إلى التحديات التي تواجه إسرائيل، مشدداً على ضرورة عدم السماح للظلام بالانتصار، قائلاً: "لا يمكننا أن ندع الظلام ينتصر، ولن نفعل ذلك".

فيما يتعلق بإمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، قال جونسون: "واشنطن متحدة، وأنا فخور بأن أقول لكم، بطريقة حزبية - ضد هذا الجنون - وسنقف معا". تجنب السفير الإسرائيلي مايك هرتسوغ ذكر اسم الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمته.

سعى جونسون منذ مارس/آذار الماضي لتنظيم خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، وكان ينتظر موافقة السيناتور شومر على الدعوة. وصرح لشبكة NBC قبل يومين أن شومر من المتوقع أن يوقع الدعوة، مما يمهد الطريق لخطاب رئيس الوزراء أمام كلا المجلسين في الكابيتول هيل.

يذكر أن نتنياهو تحدث آخر مرة أمام الكونغرس في عام 2015، حيث أثار ضجة بتوجهه إلى واشنطن ضد رغبات الرئيس باراك أوباما آنذاك، محذراً من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.