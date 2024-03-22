رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لدفع المفاوضات مع حماس

في خطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المختطفين، يتوجه رئيس الموساد، ديدي بارنياع، إلى الدوحة للقاء برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المخابرات المصري عباس كمال.

تأتي هذه الخطوة بعد لقاء بين بارنياع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحديث "التطورات" في المفاوضات، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق تقدم في عملية مفاوضات قد تكون طويلة ومضنية. وقد أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنه رغم عدم وجود انفراج فوري، هناك "تقدم مدروس ومهم" وأن "الفجوات تضيق".

القمة الرباعية التي ستعقد في الدوحة تأتي تحت ضغوط شديدة من الولايات المتحدة على الوسطاء لتسريع الردود من حماس حول التفاصيل المختلفة التي تشكل الصفقة. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي توسيع تفويض فريق التفاوض قبل مغادرة الوفد، مع التركيز بشكل خاص على قضية عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وهي نقطة تواجه مقاومة من حماس.

رغم الخلافات، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن "الفجوات تضيق" وأن التوصل إلى اتفاق "ممكن بالتأكيد". وأضاف بلينكن خلال زيارته للسعودية أنه على الرغم من عرض إسرائيل والوسطاء "عرضاً جيداً على الطاولة"، فإن حماس قدمت مطالب وطلبات جديدة.

قضية عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة تمثل نقطة خلاف رئيسية، حيث ترفض إسرائيل المطالب الشاملة لحماس بعودة جميع السكان، مقتصرة الموافقة على عودة النساء والأطفال فقط. وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مؤكداً على أن "الفجوات تضيق" وأن هناك "عرض جيد على الطاولة" رغم مطالب حماس المتجددة.