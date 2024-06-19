تقرير: إدارة بايدن تؤجل صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها مع إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الأربعاء) أن إدارة بايدن تؤجل حاليا شحن أسلحة رئيسية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار، رغم إزالة العقبة الأكبر أمام موافقتها في الكونجرس. ويأتي التقرير عن تأخير شحن الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل على وجه التحديد بعد رد فعل إدارة بايدن الحاد على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وقرار إلغاء قمة سياسية استراتيجية هامة في واشنطن.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن وزارة الخارجية الأمريكية لا تدفع الصفقة في هذه المرحلة – استعدادا الى المرحلة التي تبلغ فيها أعضاء الكونجرس عن صفقة أمنية كبيرة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس أن العقبة الرئيسية أمام الصفقة في الكونجرس قد أزيلت، بعد أن أزال السيناتور الديمقراطي بن كاردين وعضو مجلس النواب غريغوري ميكس معارضتهما الطويلة الأمد للصفقة - وتحديداً بعد ضغوط شديدة من إدارة بايدن.

وتعتبر هذه الصفقة الأمنية أحد أكبر الصفقات بين الصفقات بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مقاتلات F-15 التي من غير المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في السنوات المقبلة، ولكنها تشمل أيضا أسلحة مهمة للحرب الحالية في غزة ولبنان.على سبيل المثال، مجموعات JDAM لدقة القنابل والصواريخ "الغبية" وصواريخ جو-جو متقدمة. يأتي تأخير الصفقة، من بين أمور أخرى، على خلفية ضغوط إدارة بايدن على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين مع حماس، وتجنب التصعيد في جنوب لبنان ضد حزب الله.