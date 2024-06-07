الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تضر بالأطفال في مناطق النزاع

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ملحق الدفاع الإسرائيلي في الولايات المتحدة، اللواء هيدي سيلبرمان، أنه قرر أخيرًا إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، إلى جانب روسيا وتنظيمات داعش والقاعدة وبوكو حرام.

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بحسب تقرير مساء اليوم (الخميس) على قناة الأخبار 13، فإن كل مساعي إسرائيل لإقناع غوتيريش بتجنب هذه الخطوة باءت بالفشل، وستظهر إسرائيل في القائمة السوداء التي ستنشر الأسبوع المقبل ضمن تقرير سيتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، وستجرى مناقشة التقرير في 26 يونيو/حزيران.

وفي بداية الشهر الماضي، كشف موقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" عن وجود خوف حقيقي في إسرائيل من هذه الخطوة، بعد التصريحات العديدة التي أطلقها غوتيريش ضد إسرائيل. وتقول مصادر مختلفة مطلعة على الأمر، إن "الأمين العام الحالي يكره إسرائيل - ولم يعد من الممكن التأثير عليه". وأعربت إسرائيل عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض حظر على الأسلحة ضدها.

هذا التقرير، الذي ينشر مرة واحدة في العام ويغطي العام السابق، كتبه مبعوث الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب، فيرجينيا جامبا. سيغطي التقرير الحالي عام 2023 بأكمله، حيث شهد الربع الأخير قفزة في البيانات بسبب أحداث 7 أكتوبر. في العام الماضي، كانت الدول المدرجة في القائمة السوداء تشمل أفغانستان وكولومبيا والكونغو والعراق ومالي وميانمار والصومال والسودان واليمن وسوريا، بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش والشباب وبوكو حرام. التغيير الدراماتيكي الذي حدث العام الماضي كان إدراج القوات المسلحة الروسية في التقرير.

لن يذكر غوتيريش إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي على وجه التحديد، بل سيشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية. وستجد إسرائيل نفسها بصحبة دول غير ديمقراطية وستكون أول دولة ديمقراطية تدخل في التقرير، الذي يستطلع مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم ويخصص حوالي صفحتين لإسرائيل.

حتى هذا العام، كان هناك فصل في التقرير مخصص لإسرائيل والفلسطينيين، لكن كما ذكرنا فإن إسرائيل لم تدخل بعد إلى القائمة السوداء، وعنوانها "الأطراف التي لم تتخذ الخطوات الكافية لتحسين حماية الأطفال". تعتمد البيانات الواردة في التقرير على المنظمات الأممية والعوامل الميدانية، لكن المنظمة لا تتغذى على البيانات التي تقدمها الأطراف. وتنتقد إسرائيل العملية نظرًا لأن أعدادها كبيرة على الجانب الفلسطيني.

على أية حال، فإن عواقب الدخول إلى القائمة السوداء تشمل الإضرار بالصورة حيث يكتسب التقرير سمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحاكم لاهاي. من الناحية العملية، بمجرد وضع أي دولة أو كيان على القائمة، تُنتج تقارير مخصصة فيما يتعلق بهم، مما يعني أن مكتب المبعوث الخاص سيعد تقارير مخصصة فيما يتعلق بإسرائيل، وسيتم تقديم التقارير في وقت لاحق إلى مجلس الأمن.

تتضمن المسودة التي تلقتها إسرائيل قبل بضعة أشهر انتقادات عدة، منها استخدام قنابل واسعة النطاق في المناطق المحتلة، وفرض حصار شديد على غزة، ومهاجمة البنية التحتية الحيوية، ومحاولة تجنيد قاصرين كمخبرين، واستخدام الأطفال كدروع بشرية. ولكنها لم تتضمن أي ذكر لاستخدام حماس والجهاد الإسلامي للأطفال كدروع بشرية، ولا لإطلاق الصواريخ من المناطق السكنية.

تتوقع إسرائيل أن تشمل المسودة وصفًا تفصيليًا لانتهاكات حزب الله الخطيرة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات والمدارس وإطلاق الصواريخ ضد السكان المدنيين.