أردوغان غاضب: "مثلما اعتقلوا هتلر، بهذه الطريقة يجب التصرف مع نتنياهو"

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الثلاثاء) في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهاجم إسرائيل بشدة في ضوء النشاطات الأخيرة ضد أهداف منظمة حزب الله في لبنان.

وقال في بداية حديثه: "على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه المجتمع الفلسطيني"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تأسست بعد فظائع الحرب العالمية الثانية. ومن المؤسف أن الأمم المتحدة فشلت في أداء مهمتها في الأعوام الأخيرة، وتحولت إلى هيئة لا تؤدي وظيفتها. ولا ينبغي لنا أن نترك العدالة الدولية لأهواء خمس دول. وأحدث مثال على ذلك هو المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال العام الماضي. إسرائيل تستهدف الأسواق حيث يختبئ المواطنون الأبرياء، وتستهدف . غزة أصبحت أكبر مقبرة في العالم للنساء والأطفال".

وقال إردوغان "أنا أدعو مجلس الأمن، ماذا تنتظرون لوقف المذبحة في غزة؟ ماذا تنتظرون لوقف نتنياهو الذي يعرض حياة الفلسطينيين للخطر كجزء من شبكة قتل واسعة النطاق؟ أنا أدعو الدول التي تدعم إسرائيل، إلى متى ستتمكنون من تحمل العار؟ الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الحقوق الأساسية، وتدوس القوانين الدولية، وترتكب التطهير العرقي، والإبادة الجماعية ضد المدنيين".

كما ادعى إردوغان "هناك وثيقة تم تداولها منذ شهر أيار/مايو. وقد قبلت حماس الشروط، لكن إسرائيل أوضحت أنها هي التي لا ترغب في وقف إطلاق النار، وهي التي تماطل وتجد دائما العذر. ويجب ألا نعطي مزيدا من الشرعية لأنشطة إسرائيل، فكما اعتقل الحلفاء هتلر، يجب على الإنسانية أن تعتقل نتنياهو".