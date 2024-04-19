بلدية حيفا ترد على الرئيس الأمريكي بعد خلطه بين حيفا ورفح

بعد أن خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين حيفا ورفح ، ردت بلدية حيفا عليه عبر إنستغرام ، وكتبت: "كفارة عليك جو .. كيف تهتم بنا! لقد أجرينا بالتو التنظيف قبل العيد .. أنت على حق، من غير المناسب أن يمروا من هنا الآن!"

وكما أفيد، أجرى الرئيس بايدن مقابلة مع "نيكستار ميديا" وخلط بين المدينة الجنوبية في قطاع غزة، رفح - التي تهدد إسرائيل بالدخول اليها منذ بضعة أسابيع - وبين المدينة الإسرائيلية حيفا.

https://twitter.com/i/web/status/1780760138317537540 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

السفير الأمريكي السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان كتب على شبكة الاجتماعية X (المعروفة سابقًا باسم تويتر) أنه "يعتقد أن إسرائيل يجب أن تستجيب لطلب بايدن بعدم مهاجمة حيفا".