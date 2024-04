بلدية حيفا ترد على الرئيس الأمريكي بعد خلطه بين حيفا ورفح

بعد أن خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين حيفا ورفح ، ردت بلدية حيفا عليه عبر إنستغرام ، وكتبت: "كفارة عليك جو .. كيف تهتم بنا! لقد أجرينا بالتو التنظيف قبل العيد .. أنت على حق، من غير المناسب أن يمروا من هنا الآن!"

وكما أفيد، أجرى الرئيس بايدن مقابلة مع "نيكستار ميديا" وخلط بين المدينة الجنوبية في قطاع غزة، رفح - التي تهدد إسرائيل بالدخول اليها منذ بضعة أسابيع - وبين المدينة الإسرائيلية حيفا.

