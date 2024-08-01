تقرير أمريكي: مسؤولون في البنتاغون والجيش ’تفاجأوا’ من اغتيال إسماعيل هنية ولم يعلموا به

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم لم يتم إبلاغهم مسبقا بنية إغتيال إسماعيل هنية -الزعيم السياسي لحركة حماس، الذي اغتيل في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران- بحسب تقرير صباح اليوم (الخميس). ) في نيويورك تايمز.

وبحسب المصادر،"تفاجأ" مسؤولون في البنتاغون والجيش الأمريكي بعملية الاغتيال، خصوصا أن القرار الذي صدر بتنفيذها في العاصمة الإيرانية، وهو ما يجعل من الصعب على إيران عدم الرد. ومع ذلك، قال ضابط عسكري أمريكي كبير، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل دبلوماسية حساسة، إنه على الرغم من أن إيران يجب أن تشعر بالحرج بسبب الخرق الأمني الاستثنائي، إلا أنها قد تخشى أيضًا المشاركة في حرب واسعة النطاق مع إسرائيل.

إسرائيل أعلنت عن مسؤوليتها علناً عن هجوم بيروت، في حين لم تؤكد تورطها في اغتيال هنية، رغم أن مسؤولين أميركيين اعترفوا سراً بأن عملية الاغتيال نفذتها إسرائيل.