تقرير: الولايات المتحدة وبريطانيا تعربان عن قلقهما إزاء "تقاسم روسيا للأسرار النووية" مع إيران

أفادت صحيفة "الغارديان"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعربتا عن قلقهما إزاء تقييمات استخباراتية تفيد بأن روسيا تقاسمت الأسرار النووية مع إيران مقابل توريد صواريخ باليستية لقصف أوكرانيا.

وفي اجتماعهما، أمس الجمعة، في واشنطن، ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن الظروف المقلقة المتمثلة في تشديد التعاون العسكري بين موسكو وطهران في وقت تقوم فيه الأخيرة بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإكمال هدفها الذي طالما سعت إليه لبناء سلاح نووي.

وقالت مصادر بريطانية نقلاً عن صحيفة "الغارديان" إن "المخاوف أثيرت بشأن دور روسيا في سباق إيران للحصول على القنبلة".

وفي اجتماعه مع نظيره البريطاني في لندن في وقت سابق من الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "روسيا من جانبها تتقاسم التكنولوجيا التي تسعى إيران إليها - وهذا طريق ذو اتجاهين - بما في ذلك القضايا النووية وكذلك بعض المعلومات الفضائية".