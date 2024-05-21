هرتسوغ: "يجب أن نبذل كل الجهود لنندمج في الرؤية الكبرى للتطبيع مع السعودية"

صرح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الثلاثاء أنه ينظر بأهمية إلى إمكانية اندماج إسرائيل في رؤية السعودية للتطبيع مع إسرائيل مقابل تغليب إمكانية إحداث تغيير تاريخي في قواعد اللعبة بما يشكل انتصارا على امبراطورية الشر"، على ما جاء في موقع 13 الإخباري.

جاءت أقوال هرتسوغ خلال مشاركته في مؤتمر إيلي هوروفيتز للاقتصاد والمجتمع الذي عقده معهد الديمقراطية الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الدولة أنه سمع من جيك ساليفان مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، قبل يومين عن إمكانية خيار التطبيع الموضوع على الطاولة. علما أن الحرب الدائرة في قطاع غزة تسببت في تجميد الزخم الذي اتسم به موضوع التطبيع مع السعودية في إطار صفقة مثلثة الأضلاع والمؤلفة من واشنطن والرياض وإسرائيل. وبالرغم من صعوبة الحديث وسط الحرب عن التطبيع، إلا أن الولايات المتحدة رأت فيها كوة يتم من خلالها إنهاء الحرب في الملعب الاستراتيجي وتحقيق النصر فيه.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، الليلة الماضية، إن هناك انفراجة في محادثات التطبيع بين واشنطن والرياض - وأنهما "أقرب من أي وقت مضى" من توقيع اتفاق. كما ذكر البيت الأبيض أن هناك اتفاقاً شبه كامل على جميع البنود. لكنه أضاف أن "القضية الفلسطينية تبقى عائقا في طريق ذلك". وتشير التقديرات في الولايات المتحدة، إلى أن الاتفاق يعتمد على موافقة إسرائيل على خطوات مهمة في تعزيز إقامة دولة فلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولًا في العائلة المالكة السعودية صرح لـ"هيئة البث الرسمية" مؤخرا إنه بالنسبة للرياض فمن دون أفق لقيام دولة فلسطينية، لن تتمكن السعودية من المضي قدما في عملية تطبيع حقيقية مع إسرائيل. وأضاف: "هذه حاجة عربية وإسلامية". ووفقا له، "إذا تخلت السعودية عنها، فسيتم تصويرها على أنها خائنة، والكرة الآن في ملعب نتنياهو".