"الإمارات تُدافع عن دورها في السودان: هل نجحت في تفادي اللوم الأوروبي؟"

في خطوة دبلوماسية هامة، عقد وفد من الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء البرلمان الأوروبي بهدف الدفاع عن دور الإمارات في السودان. الوفد الإماراتي أصر على أن أبوظبي تلعب دورًا بناءً في معالجة الأزمة السودانية، وذلك رغم الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم دعم نشط لميليشيا قوات الدعم السريع (RSF)، التي تعتبر جزءًا من الصراع في الحرب الأهلية السودانية.

Sudan News Agency (SUNA) / AFP

تأتي هذه الاجتماعات في وقت حساس، حيث تتعرض الإمارات لانتقادات دولية بشأن دورها المزعوم في دعم ميلشيا الدعم السريع المتورطة في الصراع. لكن أعضاء البرلمان الأوروبي قرروا في النهاية الموافقة على قرار يدين الحرب الأهلية السودانية في وقت لاحق من يوم الخميس، دون الإشارة إلى أي تدخل إماراتي في الحرب.

إدانة الحرب دون ذكر الإمارات

على الرغم من الإدانة القوية للحرب في السودان، إلا أن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي لم يتضمن أي إشارة إلى التورط المحتمل للإمارات في الصراع. خطوة البرلمان تعكس محاولات لتجنب التصعيد مع الإمارات، رغم الضغوط الدولية على أبوظبي بخصوص موقفها من النزاع السوداني.