تعرفوا على ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي ستدلي بشهادتها في محاكمة ترامب؟

تعد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي ستدلي بشهادتها الثلاثاء في المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في نيويورك، شخصية رئيسية في الجدل الدائر حول "أموال الصمت" لعام 2016 التي يُزعم أنه تم دفعه إلى دانيلز نيابة عن ترامب.

وتزعم دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أنها أقامت علاقة غرامية مع ترامب لليلة واحدة في عام 2006.

ويواجه ترامب 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق تجارية تتعلق بسداد مبالغ لمحاميه السابق مايكل كوهين مقابل مدفوعات تمت قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 للتستر على علاقة ترامب المزعومة مع دانييلز. ودفع ترامب بأنه غير مذنب ونفى هذه القضية.

ظهر الجدل في يناير/كانون الثاني 2018، عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن الدفعة البالغة 130 ألف دولار.

في فيلم "ستورمي - Stormy"، وهو فيلم وثائقي تم إصداره عن منصة البث Peacock في مارس/آذار، قالت دانيلز إنها وافقت على قبول المبلغ لحماية زوجها وابنتها، وبالتالي "سيكون هناك دليل ورقي ومسار مالي يربطني ودونالد ترامب حتى أتمكن من ذلك. لا يمكنه أن يقتلني".

وقال دانيلز في الفيلم الوثائقي: "كنت متأكدة تمامًا من أنني سأموت".

وزعم ممثلو الادعاء في نيويورك أن ترامب سعى إلى تقويض نزاهة انتخابات عام 2016 من خلال قمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته.

ووفقا لوثائق الاتهام، فإن ترامب "قام بشكل متكرر وبطريقة احتيالية بتزوير سجلات الأعمال في نيويورك لإخفاء السلوك الإجرامي الذي أخفى معلومات ضارة عن جمهور الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

ورفض القاضي خوان ميرشان في مارس/آذار محاولة قدمها محامو ترامب لمنع دانيلز وكوهين من اتخاذ الموقف، وقالت دانيلز العام الماضي إنها مستعدة "تمامًا" للقيام بذلك.

بدأت دانيلز عملها كراقصة في لويزيانا قبل أن تنتقل إلى لوس أنجلوس لإنتاج أفلام إباحية. لديها خبرة في التمثيل، بالإضافة إلى كتابة وإخراج الأفلام.

ظهرت الممثلة في الأفلام الناجحة في شباك التذاكر، بما في ذلك "The 40-Year-Old Virgin" و"Knocked Up"، وتم إدخالها في قاعة مشاهير الأخبار المصورة للبالغين في عام 2014.

بعد أداء في عام 2018 في نادي Solid Gold Gentleman’s Club في بومبانو بيتش بولاية فلوريدا، قالت دانيلز لشبكة CNN إنها كانت تستفيد من اللحظة التي كان فيها الاهتمام بحياتها المهنية في أعلى مستوياته على الإطلاق وتستخدمه لصالحها.