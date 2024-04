الأرجنتين تطلب من الإنتربول اعتقال وزير إيراني بتهمة تفجير "مركز الجالية اليهودية" عام 1994

اتخذت الأرجنتين خطوة مهمة في سعيها لتحقيق العدالة لضحايا تفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس عام 1994، وطلبت رسميًا من الإنتربول اعتقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي لدوره المزعوم في الهجوم الذي أودى بحياة 85 شخصًا.

وكشفت الأرجنتين في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن وحيدي، وهو حاليا جزء من وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا، يخضع لإنذار أحمر أصدره الإنتربول بناء على طلبها.

وبالإضافة إلى ذلك، حثت الأرجنتين كلاً من باكستان وسريلانكا على إلقاء القبض على وحيدي أثناء وجوده داخل أراضيهما.

https://twitter.com/i/web/status/1782955393586475392