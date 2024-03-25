داني ألفيش لم يغادر السجن رغم قرار الإفراج .. وعائلته تكافح لجمع "الكفالة" بقيمة مليون يورو

رغم موافقة القضاء الإسباني، الأسبوع الماضي، على الإفراج عنه بكفالة، لا يزال لاعب المنتخب البرازيلي وبرشلونة السابق، داني ألفيش في السجن، وذلك في ظل عدم قدرته على دفع الكفالة الباهظة التي تصل إلى مليون يورو (نحو مليون و81 ألف دولار)، والتي تكافح أسرته من أجل جمعها.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ألفيش المدان بالاعتداء الجنسي، لم يدفع الكفالة بعد "لأنه مفلس"، في حين تكافح أسرته، وبالتحديد والدته وشقيقه، من أجل الحصول على قرض لتغطية مبلغ الكفالة.

وأضافت الصحيفة، أمس الأحد، أن والد قائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، الذي ساعد ألفيش في دفع تعويض في وقت سابق هذا العام، قرر هذه المرة عدم دفع الكفالة.

وفي حال عدم دفع المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت، حتى نهاية اليوم الإثنين، سيكون اللاعب قد تجاوز المهلة المحددة لإطلاق سراحه حتى الاستئناف.

وكان القضاء قد وافق، الأربعاء، على الإفراج المؤقت عن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة، بانتظار الاستئناف.

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وجاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه، بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير، بعد توقيفه في يناير 2023، وأعلنت محكمة في برشلونة أنها ستصادر جوازي سفر اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية.

وألقي القبض على الدولي السابق مطلع العام الماضي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي أواخر ديسمبر.