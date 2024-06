ايران تهدد "بتدمير" إسرائيل إن شنت هجوما واسعا على لبنان

هدد وفد إيران لدى الأمم المتحدة الليلة (الجمعة) بأنه إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على لبنان، فسوف يتم "تدميرها". وكتب الوفد على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) أنه إذا حدث ذلك، فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لكل جبهات المقاومة مطروحة على الطاولة".

