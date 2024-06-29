ايران تهدد "بتدمير" إسرائيل إن شنت هجوما واسعا على لبنان

هدد وفد إيران لدى الأمم المتحدة الليلة (الجمعة) بأنه إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على لبنان، فسوف يتم "تدميرها". وكتب الوفد على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) أنه إذا حدث ذلك، فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لكل جبهات المقاومة مطروحة على الطاولة".

https://x.com/i/web/status/1806835657815323085 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاء في التغريدة الكاملة ما يلي: "على الرغم من أن إيران تعتبر الحرب النفسية بمثابة دعاية للنظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان، إلا أنه إذا شن عدوانًا عسكريًا شاملاً، فسوف تندلع حرب مدمرة. كل الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة مطروحة على الطاولة".

ويشار الى أنه خلال نقاش الكابينيت الأمني المصغر أمس طرحت قضية الجبهة الشمالية، وصرح وزير الأمن يوآف غالانت بأنه أبلغ الأمريكيين بأن إسرائيل غير معنية بحرب في الشمال، والتسوية التي تقود الى ابعاد حزب الله عن الحدود هي أمر مقبول. وردا عليه قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير زاعما :"لا يمكن بدون حرب؟ كيف سننهي الحدث بتسوية؟ ألم نتعلم من 20 عاما من الاتفاقيات؟". من جانبه صرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يؤيد اتفاقا شرط أن يتمكن جميع المواطنين من العودة الى بيوتهم.