البنك الدولي يحذر من انهيار مالي للسلطة الفلسطينية

أعلن البنك الدولي عن تدهور كبير في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، محذراً من مخاطر انهيار مالي. وأشار البنك إلى وجود فجوة متسعة بين الإيرادات والنفقات الأساسية، حيث بلغت هذه الفجوة 682 مليون دولار بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.

تعاني السلطة الفلسطينية من انخفاض كبير في إيراداتها بسبب التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي. منذ أكتوبر 2023، فقد اقتصاد السلطة ما يقرب من نصف مليون وظيفة، موزعة بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل. وصل معدل الفقر إلى 32.8% منتصف العام الماضي، مع فروقات كبيرة بين غزة والضفة الغربية.

في الوقت نفسه، بدأت إسرائيل بتنفيذ خطوات تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية، بعد الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول الأوروبية. وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اتخذ إجراءات تشمل وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية المخصصة لقطاع غزة وإيقاف تحويل أموال مباشرة للسلطة. كما قرر عدم تمديد تعويض البنوك المراسلة، مما قد يعوق تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية.

حذرت مصادر غربية من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن عدم تمديد التعويض سيعطل الاقتصاد الفلسطيني ويؤدي إلى مشاكل في تأمين الخدمات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والمياه.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من مخاطر انهيار السلطة الفلسطينية والفوضى التي قد تترتب على ذلك في الضفة الغربية. الولايات المتحدة تقود الجهود لمنع تنفيذ خطة سموتريتش، مؤكدة أن تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني أمر حيوي لاستقرار المنطقة وأمنها.