مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع يمنع بايدن من تأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل

وافق مجلس النواب الأمريكي، الليلة بين الخميس والجمعة، على تشريع تقدم به الجمهوريون يمنع الرئيس جو بايدن من تأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل. جاء التشريع رداً على تأخير شحنة أسلحة من قبل الحكومة الأمريكية، وتمت الموافقة عليه بدعم 224 نائباً، معظمهم من الجمهوريين و16 ديمقراطياً، مقابل 187 صوتوا ضده.

في مسعى لردع إسرائيل عن دخول رفح، أخرت إدارة بايدن شحنة أسلحة مكونة من نحو 3500 قنبلة كانت مخصصة لها. وأثار هذا القرار غضب الجمهوريين الذين اتهموا بايدن بالتخلي عن أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط. وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل: "نحن أكثر من محبطين". وأضاف: "لا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نقول للإسرائيليين كيف يديرون حملتهم العسكرية". وفي المقابل، أعرب بعض التقدميين عن غضبهم من استمرار الرئيس في إرسال الأسلحة على الإطلاق.

ورغم الموافقة على التشريع، فإن هذه الخطوة تعتبر إعلانية في الأساس. أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا تمت الموافقة عليه في الكونغرس، ومن المرجح أن يرفضه مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.