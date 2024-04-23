الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات على إيران وكاتس: "هذه البداية فقط"

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم (الاثنين)، عن عقوبات جديدة ضد إيران، بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات ضد صناعة المسيرات الإيرانية، ورحبت إسرائيل بالقرار وفق النشر في هيئة البث الرسمية الإثنين حيث جاء في بيان رسمي: "قرار دراماتيكي يبعث برسالة لا لبس فيها إلى خامنئي والقيادة الإيرانية - لن نسمح لكم بتقويض النظام الإقليمي".

تهدف العقوبات إلى الحد من تصدير المكونات التي ينتجها الاتحاد الأوروبي والتي تستخدم في إنتاج الطائرات بدون طيار أو الصواريخ الباليستية. في الماضي، سبق أن أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات استهدف المسيرات الإيرانية على خلفية استخدامها من قبل روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وأدرج نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الأشخاص والكيانات المشاركة في برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني على القائمة السوداء، من خلال حظر السفر وتجميد الأصول.

ونشر وزير الخارجية يسرائيل كاتس منشورا باللغة الفارسية على شبكة X يحمل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "قرار مهم اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بفرض عقوبات على برامج الأسلحة الإيرانية برسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية. هذا هو ما تبدو عليه الهزيمة السياسية، وهذه ليست إلا البداية".

قامت إيران بتنفيذ هجمة صاروخية مباشرة وغير مسبوقة على إسرائيل بعد أسبوعين من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بغارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي وفق تقارير أجنبية. وتمكن الجيش الإسرائيلي المعزز بقدرات دفاعية جوية فائقة من التصدي لنحو 99 بالمائة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية في الجو بمساعدة الحلفاء تتقدمهم الولايات المتحدة وتنفرد بينهم الأردن كدولة عربية تصدت لمسار الصواريخ من أراضيها ما جلب عليها سخطًا إيرانيًا.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا عن فرض عقوبات على إيران بعد هجومها على إسرائيل. بريطانيا فرضت عقوبات على التنظيمات العسكرية الإيرانية، والوحدات والهيئات المتورطة في الصناعات الكيميائية والصواريخ الباليستية الإيرانية. وردت إسرائيل مثلما تعهدت بضربة دقيقة على اصفهان مررت من خلالها رسائل مبطنة بشأن قدرات إسرائيل واستعدادها للتصعيد.