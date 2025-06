دبلوماسي لـ i24NEWS حول دعم مجموعة السبع: "كان الأمر معقدًا"

قد يعجبك أيضًا -

اجتمعت دول مجموعة السبع (منظمة اقتصادية دولية) في كندا اليوم (الثلاثاء) وأصدرت بيانًا مشتركًا يتضمن دعمًا لإسرائيل. وصرح دبلوماسي غربي لقناة i24NEWS: "كان الأمر معقدًا، حتى أنه ساد الاعتقاد في مرحلة ما بأنهم لن يتمكنوا من إصدار بيان مشترك، لكنهم في النهاية وجدوا تلاعبًا بالألفاظ مكّنهم من ذلك".

تضم مجموعة الدول السبع سبع دول: الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة. وتمثلت الصعوبة الرئيسية في الاتفاق على بيان مشترك في أن اليابان، منذ إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، لم تكن متحمسة للحروب. فما مدى صعوبة ذلك؟ غرّد رئيس الوزراء الياباني نهاية الأسبوع الماضي بأن الهجوم الإسرائيلي "غير مقبول"..

ينصّ النصّ النهائي على حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويؤكّد على معارضة إيذاء المدنيين، وعلى ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. ولم تؤيد الولايات المتحدة الإعلانَ إلا بعد الاتفاق على ذلك، بعد اعتراضها على إصدار بيانٍ "مُبهم".

وجاء في النص الكامل أن أعضاء مجموعة السبع "يحثون على أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى وقف أوسع للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة. وقد أكدنا بوضوح تام أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدًا. ونؤكد دعمنا لأمن إسرائيل. وسنظل متيقظين لتداعيات ذلك على أسواق الطاقة العالمية، ومستعدين للتنسيق حسب الضرورة".

كما أُشير إلى: "نحن، قادة مجموعة السبع، نؤكد مجدداً التزامنا بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ونؤكد مجدداً دعمنا لأمن إسرائيل. كما نؤكد على أهمية حماية المدنيين. إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة. وقد أكدنا بوضوح تام أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً".

وُقّع البيان المشترك على النحو التالي: "ندعو إلى حل الأزمة الإيرانية بما يؤدي إلى خفض أوسع للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة. ونظل متيقظين لتداعيات ذلك على أسواق الطاقة العالمية، ونقف على أهبة الاستعداد للتنسيق، بما في ذلك مع الشركاء ذوي التوجهات المتشابهة، للحفاظ على استقرار السوق".

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أعضاء المنظمة، مع ترامب، "ناقشوا المصلحة المشتركة للولايات المتحدة وأوروبا في استقرار علاقاتنا التجارية وتعزيز النمو والتوظيف في كل بلد من بلداننا". وأضاف: "أكدنا على الحاجة الملحة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وإيران. فالمفاوضات الجادة وحدها هي التي تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأن يُضمن الأمن للجميع في الشرق الأوسط. في هذا السياق الصعب، لم أنسَ غزة. يجب على إسرائيل إنهاء الحرب. ويجب على حماس إطلاق سراح الرهائن. ويجب أن يتلقى المدنيون المساعدة".

علّقت السياسية الألمانية أورسولا غيرترود فون دير لاين قائلةً: "تُؤكّد دول مجموعة السبع التزامها بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ندعو إلى حلّ الأزمة الإيرانية بما يُفضي إلى خفض أوسع للأعمال العدائية، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة. ونظلّ مُتيقّظين بشأن تداعيات ذلك على أسواق الطاقة". ثم حذفت منشورها لاحقًا.

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة السبع أبكر من المتوقع وسافر إلى واشنطن، وفقًا للبيت الأبيض، "للتعامل مع العديد من القضايا المهمة". وزعمت شبكة سي بي إس أن سبب مغادرتها لم يكن مناقشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

لاحقًا، نشر ترامب: "ادّعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سعيًا منه للشهرة، زورًا أنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا عائدًا إلى واشنطن العاصمة للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. هذا خطأ! ليس لديه أدنى فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن، لكن الأمر بالتأكيد لا يتعلق بوقف إطلاق النار. بل هو أكبر من ذلك بكثير. سواءً عن قصد أم لا، إيمانويل مخطئ دائمًا. تابعونا."