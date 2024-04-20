دعوة روسية لفرض عقوبات على إسرائيل في مجلس الأمن

خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، دعا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تصعيدًا جديدًا ومثيرًا للقلق في العلاقات بين إسرائيل وروسيا. العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من التوتر في ظل تعزيز روسيا لعلاقاتها الأمنية والعسكرية مع إيران، مما يثير قلقًا متزايدًا في إسرائيل، خاصة بعد الهجوم الإيراني الأخير عليها.

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لم تظهر روسيا تعاطفاً مع إسرائيل، بل على العكس، استضافت قيادات من حماس مرتين في موسكو وتجنبت إدانة الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل. الرد الروسي أثار استياء عميقاً في إسرائيل، حيث يُنظر إلى موسكو على أنها تخلت عن دعمها التقليدي لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس.

الوضع الحالي يكشف عن تحول كبير في السياسة الخارجية الروسية تجاه إسرائيل، مع تصريحات قادة روسيين تعكس تأييدهم المتزايد لإيران. وقد أدى هذا التحول إلى توترات ملحوظة وخيبة أمل في الأوساط السياسية والعامة في إسرائيل. في هذا السياق، يظهر التعاون الروسي الإيراني كمؤشر على تحديات جديدة قد تواجه إسرائيل في المستقبل، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأمنية في المنطقة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المحوري حول كيفية استجابة الأطراف الدولية الأخرى، وخصوصاً الولايات المتحدة، لهذه الديناميكيات المعقدة في الشرق الأوسط، خاصة بعد التحولات الأخيرة في السياسة الروسية والتحديات الأمنية المتزايدة.