رئيسة البيرو في ورطة بسبب ساعات رولكس والشرطة تداهم منزلها

تسببت ساعات من ماركة رولكس بتوريط رئيسة البيرو، دينا بولوراتي، حيث داهمت الشرطة السبت منزل بولوراتي في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها.

وبحسب وثيقة للشرطة، فقد شارك نحو 40 عنصراً في عملية الدهم بحثاً عن ساعات رولكس لم تصرح عنها بولوراتي، كما أضافت الشرطة أن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".

فيما بثت قناة التلفزيون المحلية "لاتينا" وقائع المداهمة التي نُفذت في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.

تأتي تلك التطورات بعد أن باشرت السلطات تحقيقاً يطال بولوراتي، بوقت سابق من هذا الشهر، عقب تقرير صحافي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.

يشار إلى أن بولوراتي تولت الرئاسة في ديسمبر 2022 بعدما حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيّو حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.