ترامب: "نحن قريبون من صفقة لإطلاق سراح المختطفين - نريد إعادة الجميع"

التقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المساء (الخميس) مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض. خلال حديثهما تطرق ترامب أيضًا إلى حرب غزة: "أعتقد أننا قريبون من صفقة - يجب أن نعيد المختطفين". كما كشف في تصريحاته: "نحن نقوم بتجارة كبيرة مع تركيا وسنستمر بذلك. إنهم يريدون شراء طائرات F-16، F-35 وأشياء أخرى سنتحدث عنها".

رئيس الولايات المتحدة فصّل: "سنتباحث حول منظومة الباتريوت، F35 وبرأيي هم سينجحون في الأمور التي يرغبون بشرائها. أعلم أن أردوغان يريد الـ F35 والـ F16 - نحن في وضع جيد. هناك أمور أخرى يحتاجها، وهناك أمور نحتاجها نحن". في هذا السياق، تطرق ترامب إلى العقوبات المفروضة على تركيا وأكد أنها قد تُرفع. وقال: "إذا أجرينا محادثات جيدة، سنرفعها تقريبًا بشكل فوري".

https://x.com/i/web/status/1971240279933083765 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في مستهل المحادثة، رحب ترامب قائلاً: "من دواعي سروري أن أكون مع الرئيس أردوغان، نحن أصدقاء منذ سنوات عديدة. هو يفهم أكثر من الجميع في ما يتعلق بالانتخابات التي تم التلاعب بها. هو رجل يحظى بتقدير كبير في بلاده وفي أوروبا، لقد بنى جيشاً قوياً ويشرفني استضافته. سنتناول الغداء معاً ونتحدث." وأجاب أردوغان بتحيته الخاصة عن طريق مترجمة: "فخامة الرئيس، أنا سعيد جداً أن هذه الزيارة تأتي في الذكرى الثمانين للجمعية العامة. كما قلت، لدينا فرصة لمناقشة عدة قضايا."

https://x.com/i/web/status/1971237549432844355 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

فيما يتعلق بحرب غزة والجبهة الإسرائيلية أمام حماس في غزة، اعترف ترامب بأنه لا يعرف ما هو موقف أردوغان في هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أنه كان هناك لقاء "ممتاز" في نيويورك مع قادة الدول العربية بهذا الشأن. وأضاف أنه يجب تحرير المختطفين من الأسر. وقال "يبدو أن هناك 20 مختطفا على قيد الحياة و38 قتيلًا. أعتقد أننا قريبون من صفقة - يجب أن نستعيد المختطفين".

https://x.com/i/web/status/1971242619805282493 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أضاف ترامب"لدينا حوار قوي مع المملكة العربية السعودية، أربعة أو خمسة قادة هم فعلاً جيدون. التقيت مع قطر، الإمارات العربية المتحدة وآخرين. أحتاج أن ألتقي مع إسرائيل، إنهم يعرفون ما أريد وأعتقد أنه بإمكاننا إنهاء ذلك. نحن نريد جميع المختطفين، جميعهم. ليس بعضهم الآن وبعضهم لاحقاً. أخرجنا الأمريكي، ألكسندر".

ترامب كرر وقال: "الجميع يريدون أن يروا هذه الحرب تنتهي"

https://x.com/i/web/status/1971242049094693067 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وصف ترامب الرئيس التركي: "إنه رجل قوي، صاحب رأي. عادةً لا أحب الأشخاص ذوي الآراء القوية، لكنني دائمًا أحببته." وأضاف أن الاثنين سيناقشان مسألة حرب روسيا-أوكرانيا.

اليوم سنناقش الحرب والتجارة. أود أن يتوقف عن شراء النفط من روسيا، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا الحرب ضد أوكرانيا. يجب أن يتوقف هذا. على بوتين أن يتوقف.

على الرغم من العلاقات الطويلة الأمد في الحلف بين تركيا وروسيا، أردوغان لم يستبعد تصريحات ترامب وقال: "أنا أؤمن بجهود السلام التي يقودها الرئيس (ترامب) وسننجح معًا في التغلب على العقبات في المنطقة". وبالإشارة إلى ذلك أضاف ترامب أنه "محبط جدًا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: "لقد فقدوا حوالي مليون جندي، ولم يكسبوا تقريبًا أي أرض، أعتقد أن الوقت قد حان للتوقف".

https://x.com/i/web/status/1971240981686309138 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما ذُكر، طلب ترامب من أردوغان التوقف عن شراء النفط من روسيا. "أفضل شيء يمكنك فعله هو ألا تشتري النفط والغاز من روسيا. إذا فعلت ذلك، فهذا ربما أفضل شيء يمكنك فعله. أنت تعرف بوتين كما أعرف أنا بوتين".

https://x.com/i/web/status/1971243841081704496 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ترامب واصل مدح أردوغان عندما ألقى عليه مسؤولية الانقلاب في سوريا. وقال إنه بفضل أردوغان، الزعيم السابق، تم عزل بشار الأسد من منصبه. رئيس الولايات المتحدة أشار إلى أنه بناءً على طلب رئيس "سوريا الجديدة" الشرع، وبطلب من السعودية وقطر - رُفعت العقوبات عن سوريا.

ترامب: "خذ الفضل. لمدة ألفي عام وأنتم تحاولون السيطرة على سوريا، وأخيراً نجحتم."